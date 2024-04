El club Celtíberas censura su exclusión en ayudas de la Junta

Miércoles, 10 Abril 2024 19:44

La presidenta del Club Atletismo Celtíberas, Raquel Alvarez, uno de los tres que no han recibido ayuda de la Junta de Castilla y León, ha reclamado al Gobierno regional conocer los criterios para repartir el dinero público entre los equipos de la Comunidad.

Alvarez ha señalado que en la presentación del equipo para la nueva temporada, que comienza este fin de semana en Santander, no se ha invitado a nadie de la Junta de Castilla y León porque concedió al club el año pasado 10.000 euros con la promesa de que en la nueva temporada darían “un dinero adecuado a nuestro nivel y sorprendentemente se nos ha excluido de ninguna ayuda”.

La presidenta de club Celtiberas ha señalado que les costó en su día dinero colocar el logotipo promocional de la Junta en su indumentaria (6.000 euros), junto con el de otros colaboradores que mantienen su apoyo, y “no entendemos cuales han sido los criterios” para su exclusión en el reparto de ayudas.

Alvarez ha explicado que han intentado mantener reuniones con la Junta y le han dirigido un escrito para saber el criterio que han utilizado para repartir un dinero público en ayudas a los clubes deportivos de la Comunidad, y en la que se ha excluido al Atletismo Numantino, a Celtiberas y al Sprint Atletismo León, tres equipos en división de honor.

“Dicen que no somos mediáticos y no somos un deporte de equipo, pero si las ligas son la suma de cada prueba de cada integrante del equipo. Nos ha costado toda la subvención que nos dieron para la ropa y no tenemos ahora dinero para quitarla”, ha asegurado.

“Si no hay un cambio y nos patrocinan como debería ser, porque llevamos el nombre de Castilla y León en la indumentaria, pues lo taparemos”, ha advertido.

Alvarez ha asegurado que el Celtiberas es un equipo que está unido a pesar de las desgracias –la mayor, el fallecimiento de la atleta Alba Cebrián en un entrenamiento en Castellón- y a pesar de lesiones y problemas económicos.

El club ha reforzado el equipo para esta temporada, “mucho más fuerte que el anterior”, al doblar competidoras en las diferentes pruebas.

El club ha fichado a última hora a Victoria Lorente para competir en 3.000 metros y evitar ser penalizado en esta distancia.

“Tengo la firme esperanza de que el próximo año continuaremos en división de honor porque vamos a poner toda la carne en el asador”, ha señalado.

Permanencia

El directivo del club, Óscar Caso, ha apuntado en la presentación que el objetivo no es otro que conseguir la permanencia en la división de honor del atletismo español, la máxima categoría.

“El mérito que tiene el club a veces no es suficientemente valorado. Estamos hablando de un club femenino de Soria que está en la máxima categoría en un deporte tan mediático, aunque algunos se empeñen que no, como es el atletismo”, ha resaltado.

El club se fundó en el año 2017 y en 2022 consiguió el ascenso a la división de honor, una trayectoria que ha calificado de “supersónica”.

El club maneja un presupuesto “minúsculo” en relación con el resto de clubes de la división de honor e incluso de primera división, con poco más de 50.000 euros, frente al medio millón de euros que tienen los clubes más importantes.

“Dependemos en el 90 por ciento de ayudas públicas y me gustaría hacer un llamamiento a quien nos oiga, de que necesitamos ayudas privadas, porque de lo contrario no sabemos si podremos sobrevivir”, ha reclamado.

El portavoz del equipo socialista de Gobierno en el Ayuntamiento de Soria, Javier Muñoz, ha agradecido el esfuerzo que realiza el atletismo para estar en división de honor.

Muñoz ha subrayado que estar en división de honor es un triunfo para Soria y ha animado a todas las administraciones a apoyar.

“Tenemos el ejemplo del CAEP; cuando todas las administraciones se unen y ponen la misma cantidad, las cosas terminan saliendo”, ha resaltado.

Por su parte el diputado de deportes en la Diputación, Sergio Frias, ha subrayado que la corporación realiza convenios directos para apoyar a los diferentes clubes y ha señalado que hay que evitar conflictos entre los deportes y los equipos, siendo conscientes de que se necesitaría mucho más dinero por la propia orografía y distancias que hay en la provincia, que disparan los gastos.

En la primera jornada de competición que tiene lugar este fin de semana, las sorianas se desplazan a Santander para competir con Piélagos de Santander, Sprint de León y Atletismo San Sebastián.