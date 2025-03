El PSOE de Martínez Mínguez sufre su primera crisis interna

Jueves, 27 Marzo 2025 15:05

El PSOE de Castilla y León sufre su primera crisis interna grave, con Carlos Martínez al frente. Un micrófono abierto en las Cortes regionales ha servido para conocer que la transición tranquila que ha querido vender Martínez, tiene mar de fondo. Habrá dimisiones.

Un micrófono abierto durante un receso del pleno de debate del estado de la comunidad en las Cortes de Castilla y León ha desvelado una conversación de cuatro cargos del PSOE en el que abundan en criticas a la estrategia política del nuevo secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, quien ha pedido hace unos días al presidente de la Junta la convocatoria de elecciones anticipadas y ha propuesto que gobierne la lista más votada, una opción que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha respetado.

"Pero si no saben si mata o espanta. Dice una cosa y la contraria. Con esto del adelanto electoral, el lumbreras que se le ocurrió en la ejecutiva lo de la lista más votada.... Pero de verdad, no queda una neurona más allí que diga, pero dónde vamos", ha asegurado la vicepresidenta segunda de las Cortes regionales y ex secretaria de Organización del PSOE, la zamorana Ana Sánchez, en una conversación con el procurador por Segovia, José Luis Vázquez.

En la conversación captada por el micrófono abierto también ha participado otra procuradora por Segovia, Alicia Palomo, y el secretario primero de la Mesa de las Cortes, procurador por León, Diego Moreno.

"No sé tú, pero a mí que no me pregunten, que yo desde luego no voy a decir lo de Carlos Martínez, que estoy de acuerdo con Abel. ¡Que nos votan en el territorio, no en la moqueta del Ministerio!", ha reiterado Sánchez sobre las declaraciones del alcalde de Vigo, Abel Caballero, en las que proponía suprimir las paradas en Castilla y León del tren de alta velocidad a Galicia.

La conversación “pillada” por El Mundo de Castilla y León comienza con referencias a la situación derivada en el socavón de la travesía de San Rafael, en Segovia, en la N-6, y la respuesta ofrecida por el Ministerio de Transportes de Óscar Puente, respuesta también cuestionada por los participantes en la conversación.

La crisis del PSOE regional le ha pillado a su secretario general en Soria.

Martínez ha calificado la “pillada” como un “mayúsculo error”, que tendrá consecuencias, con la asunción de responsabilidades en el organigrama del partido y en el propio grupo parlamentario socialista en las Cortes regionales.

El secretario general del PSOE en Castilla y León ha acusado a los cuatro procuradores de "hacer el juego al PP" con sus críticas al PP y que se hable más de este incidente, que acabará en dimisiones, que del debate del Estado de la región.