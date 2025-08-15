Mañueco reitera al Gobierno que prevención y extinción de incendios es "asunto de Estado"

Viernes, 15 Agosto 2025 15:07

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha reiterado hoy al Gobierno de España que la prevención y extinción de los incendios se traten como asunto de Estado y se convoque una Conferencia de Presidente extraordinaria.

Fernández Mañueco ha visitado hoy, acompañado por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, el Puesto de Mando Avanzado (PAM) ubicado en Palacios del Sil, en León, donde ha vuelto a pedir a la población que atienda las indicaciones oficiales ante los incendios que afectan a la Comunidad.

Además, ha destacado el compromiso del Ejecutivo autonómico con la recuperación de todas las zonas afectadas y, específicamente, de Las Médulas.

Fernández Mañueco ha asegurado que la situación general de los incendios en Castilla y León ha evolucionado favorablemente desde ayer, aunque ha puntualizado que el fuego que afecta a la zona de Palacios del Sil “no está mejor que ayer”,

Ha explicado que en el resto de la comunidad si hay mejoría en las últimas horas y que en la provincia de Zamora ya han vuelto a sus municipios todas las personas desalojadas por el incendio de Molezuelas de la Carballeda.

Mañueco ha concretado que en el caso de León este jueves había cerca de 7.800 personas evacuadas, cifra que ha bajado a 2.500, y se espera que a lo largo del día se vayan realojando otros municipios.

Castilla y León, junto con Galicia y Extremadura, son las comunidades autónomas más afectadas por la oleada de incendios forestales declarados en España y que en los últimos días han dejado tres muertos, varios heridos críticos y cerca de 105.000 hectáreas arrasadas.

Crisis nacional

Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reiterado este viernes que España está ante una crisis nacional por los incendios, ha advertido de que lo peor puede estar por llegar y ha reclamado más medios del Ejército.

En declaraciones a los medios ha señalado que es el momento de una “política de Estado” y de olvidarse de la “política cutre, de los tuits groseros y de la permanente intensidad en las provocaciones”, que vienen -ha dicho- del Gobierno.

Ha reclamado al Ejército que despliegue su fuerza operativa y logística y sus capacidades de apoyo en la extinción de incendios tanto para ayudar a la evacuación de poblaciones como para la vigilancia de los perímetros a las patrullas de extinción.

A ello debería unirse, ha indicado Feijóo, el apoyo a la extinción de incendios con maquinaria pesada, como retroexcavadoras y vehículos anfibios, y con medios aéreos para facilitar el transporte de brigadas.

“Es evidente que la UME está haciendo un excelente trabajo, pero necesitamos más apoyo” ante un situación de “extrema gravedad” porque no se está -ha señalado- al final de la campaña de incendios, sino al principio.

Ha puntualizado, ante las preguntas de los periodistas, que no estaba pidiendo que se declarara el nivel de emergencia nacional sino que las comunidades autónomas, que son las que conocen mejor cómo se pueden atajar los incendios, tengan más medios para hacerlo y más coordinación.

“Estamos en una crisis nacional, la mayor parte de España está viviendo una situación inédita”, ha proseguido el líder del PP, quien ha avisado de que tras el conjunto de incendios “voraces” que ya afectado a la mitad del país 2queda lo peor» si no hay una variación climatológica de lluvias y de bajada de temperaturas.

Feijóo se ha preguntado cómo es posible que el Ejecutivo de Pedro Sánchez haya tardado diez días en pedir ayuda a la Unión Europea, que las comunidades autónomas se tengan que coordinar entre sí y prestarse servicios y ha indicado que esta mañana por primera vez las autoridades regionales han recibido notificaciones del Ministerio del Interior para una coordinación de efectivos.