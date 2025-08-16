La Junta coordina herramienta ES-Alert entre tres comunidades por incendios forestales

Sábado, 16 Agosto 2025 14:00

La Junta de Castilla y León está coordinando la emisión de alertas conjuntas con Asturias y Cantabria a través de la herramienta ES-Alert para la prevención de la población en zonas afectadas por incendios, con el fin de que se adopten medidas de seguridad.

En el día de hoy, tras la correspondiente valoración técnica desde el Centro Coordinador de Protección Civil, la Agencia de Protección Civil y Emergencias de Castilla y León, en coordinación con las comunidades autónomas de Asturias y Cantabria, ha procedido al envío conjunto de un aviso a la población a través de ES-ALERT, dirigido a los municipios que comparten el Parque Regional de Picos de Europa.

En dicha comunicación se transmite a la población el cese de cualquier actividad en el medio natural evitando el tránsito en todo el área del Parque Regional de Picos de Europa.

Esta acción se ha coordinado desde el Centro Coordinador de Protección Civil de la Junta de Castilla y León con Protección Civil de los Gobiernos de Cantabria y Asturias, ya que el espacio natural abarca a las tres comunidades autónomas.

Ayer también se emitieron varios avisos específicos.

En primer lugar, se prohibió el baño y las actividades acuáticas en el embalse de Riaño, dado que los medios de extinción estaban realizando recargas de agua en la zona.

Asimismo, se difundió una segunda notificación en la que se instaba a la población a cesar cualquier actividad en el monte y evitar el tránsito por caminos y senderos, con el fin de garantizar la seguridad de las personas y facilitar las labores de extinción.

Estas medidas se aplicaron en los municipios de Boca de Huérgano, Riaño, Burón, Acebedo, Posada de Valdeón y Oseja de Sajambre, en la provincia de León.

La Junta de Castilla y León ha recordado la importancia de extremar la precaución, cumplir todas las indicaciones emitidas y colaborar con las autoridades.