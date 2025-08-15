Más de 400 monumentos de Castilla y León, abiertos al público hasta el 7 de septiembre

Viernes, 15 Agosto 2025 13:01

Desde el pasado 12 de julio y hasta el próximo 7 de septiembre, 449 monumentos de toda la Comunidad permanecerán abiertos al turismo gracias al ‘Programa de Apertura de Monumentos Verano 2025’, promovido por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, en colaboración con las Diócesis de Castilla y León.

Son 370 localidades de las nueve provincias las que albergan los 449 monumentos abiertos y organizados en torno a 22 propuestas temáticas, en base a estilos artísticos, zonas geográficas o rutas turísticas. Los 22 programas planteados son los relacionados con los Caminos de Santiago: ‘Camino de Santiago Francés’, ‘Camino Mozárabe-Sanabrés’ y ‘Camino de Madrid’; diferentes programas de promoción del románico: ‘Románico Norte’, ‘Románico Sur’ y ‘Románico Zamorano’; programas vinculados a productos turísticos como el ‘Valle del Duero’, ‘D.O. Toro’, ‘Arribes del Duero y Sayago’ o ‘Ciudades Patrimonio Mundial’; otros relacionados con la promoción de estilos artísticos predominantes, como son ‘Mudéjar al sur del Duero’, ‘Gótico y Renacentista’, ‘Retablos Platerescos al Este de León’ o ‘Barroco’; así como programas encaminados a la promoción de comarcas o territorios concretos, como ‘Sierras del Sur’, ‘Valle del Silencio y El Bierzo’, ‘Soria Norte’, ‘Campos y Páramos’, ‘La Tierra del Vino’, ‘Aliste y La Raya’, ‘Fuentesaúco y La Guareña’ o el programa ‘Sierra de Guadarrama y Ayllón’.

Los monumentos participantes en los programas de apertura permanecen abiertos de martes a domingo, de 11:00 a 13:30 horas y de 17:00 a 20:00 horas (salvo indicaciones en el folleto promocional). Esta homogeneización de horarios facilita el desarrollo organizativo y promocional.

Toda la información acerca del programa y la relación de monumentos abiertos se encuentra en la página web Portal Turismo Castilla y León, donde se puede descargar el folleto promocional. Además, la información está disponible en formato físico en las Oficinas de Turismo de Castilla y León, oficinas de turismo municipales, monumentos abiertos y Diócesis de la Comunidad.

Por su especial relevancia e impulso turístico, el programa Camino de Santiago Francés cuenta con un mayor período de apertura al turismo.

Así, este programa, con 41 monumentos abiertos en las provincias de Burgos, Palencia y León, se extiende hasta el 12 de octubre, favoreciendo la visita de todos los peregrinos y visitantes del Camino durante los meses de verano e inicio del otoño.