En Castilla y León han nacido 6.164 niños en primer semestre de 2025

Miércoles, 20 Agosto 2025 17:15

En Castilla y León han nacido 6.164 niños durante el primer semestre del año, lo que representa un 1,22 por ciento menos que en el mismo periodo del año anterior, 6.240, según los datos de estimación de nacimientos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En el mes de junio han nacido en Castilla y Léon 1.019 niños, un 6,34 por ciento menos que en mayo, cuando fueron 1.088 nacimientos.

De los 6.164 niños nacidos en el primer semestre de este año, 3.000 son niñas y 3.164 son niños; en junio, las niñas han sido 483 y los niños, 536.

En el conjunto de España, entre enero y junio han nacido 155.635 bebés, un 0,62 por ciento más que en 2024, y solo en el mes de junio se han contabilizado 26.066 nacimientos.

La tónica general ha sido el descenso en el número de nacimientos en todas las provincias de la Comunidad, a excepción de Valladolid, Soria y Zamora, con más bebés nacidos en el primer semestre del año.

Así, en Soria han nacido 245 frente a los 234 del año anterior, un 4,58 por ciento más, y en junio fueron 33.

En Zamora se han registrado 358 nacimientos, frente a los 350 del primer semestre de 2025, un 2,19 por ciento más, y en junio fueron 59.

En cuanto a Valladolid, la subida interanual es del 0,94 por ciento, al pasar de 1.498 bebés entre enero y junio de 2024 a los 1.512 de este periodo de 2025.

En el resto de provincia, en Ávila han caído los nacimientos un 3,38 %, con 419 en el primer semestre, y 64 en junio; en Burgos han sido un 0,57 % menos, 995, con 187 en el mes de junio; y en León la caída ha sido del 0,63 %, con 1.009 bebés entre enero y junio, y 164 en junio.

Palencia ha registrado 373 nacimientos, un 6,32 % menos, y 52 en junio; en Salamanca han sido 811, un 5 % de caída, y 122 en junio; y en Segovia, 443, un 3,10 % menos, y 75 en junio.

Castilla y León ha registrado en el primer semestres 14.835 fallecimientos, que suponen un 0,14 por ciento menos de los contabilizados durante el mismo periodo de 2024, con 14.856, según los datos de estimación de fallecimientos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En el mes de junio las defunciones han alcanzado la cifra de 2.295, un 2,73 % más que hace un año, cuando fueron 2.234 los fallecidos, pero son un 6,78 % menos que este pasado mayo, cuando Castilla y León anotó 2.462 defunciones, de acuerdo con los datos publicados este miércoles.