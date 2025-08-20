Llamamiento para donar sangre antes descenso de stock por los incendios

Miércoles, 20 Agosto 2025 13:52

Las hermandades de donantes de sangre de Castilla y León han apelado este miércoles a la solidaridad ante el descenso del stock de sangre y plaquetas, debido a los incendios que están afectando a la Comunidad.

Según han explicado, los incendios forestales en Castilla y León y sus consecuencias (preocupación, ayuda en las zonas afectadas, restricciones por humo…) están haciendo que muchos donantes no puedan acudir a donar sangre y con ello el stock de sangre, y por tanto de plaquetas, está muy bajo.

Por ello han animado a los donantes a acudir cuanto antes a los puntos fijos de donación y colectas activas.

“Gracias por estar siempre ahí. Donar sangre es dar vida”, han recalcado.

La sangre es, sin duda, el regalo más valioso que podemos ofrecer a otra persona: el regalo de la vida.

La decisión de donar sangre puede salvar una vida, o incluso varias si la sangre se separa por componentes –glóbulos rojos, plaquetas y plasma–.