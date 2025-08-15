Continúan en estado crítico cuatro de los cinco heridos por incendios en Castilla y León
La situación de los cinco heridos atendidos en el Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid, por quemaduras en los incendios de Zamora y León, continúa sin cambios clínicos significativos con respecto al parte emitido ayer jueves.
Por lo que respecta al herido ingresado en el Hospital Universitario de Getafe, la Comunidad de Madrid ha informado que permanece estable dentro de la gravedad, con evolución positiva en las últimas horas.
Detalle de los heridos en el Hospital Universitario Río Hortega
(SCQ es superficie corporal quemada)
- Mujer 56 años. SCQ: 48 por ciento. Crítico
- Varón 36 años. SCQ: 50 %. Crítico.
- Varón 64 años. SCQ: 35 %. Crítico.
- Varón 80 años. SCQ: 15 %. Crítico.
- Mujer. 77 años. SCQ: 10 %. Grave.