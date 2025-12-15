Castilla y León rebaja su deuda y se mantiene por debajo de media autonómica

Lunes, 15 Diciembre 2025 13:38

Castilla y León ha cerrado el tercer trimestre de 2025 con una deuda de 14.523 millones de euros, 4 décimas inferior que hace un año, de acuerdo con los datos del Banco de España publicados hoy, lo que equivale al 18,7 % del Producto Interior Bruto (PIB), 1,7 puntos porcentuales inferior a la media autonómica (20,4 %).

Este menor nivel de endeudamiento con respecto a la media autonómica es uno de los elementos que valoró positivamente la agencia Moody´s al mejorar la calificación crediticia de la Comunidad el pasado mes de septiembre.

La aportación de Castilla y León al endeudamiento global de las autonomías españolas es reducida, de acuerdo con los datos facilitados esta mañana por el organismo regulador. En concreto, al finalizar el tercer trimestre de 2025 suponía el 4,29 % del total de las comunidades, contabilizado en 338.804 millones de euros.

A 30 de septiembre de 2025 Castilla y León acumulaba 14.523 millones de euros de pasivo.

Esta cantidad representa el 18,7 % de su Producto Interior Bruto. Además, esta ratio se mantiene por debajo de la media autonómica (20,4 %), con un diferencial de 1,7 puntos porcentuales y supone un descenso interanual de cuatro décimas.

La adecuada gestión presupuestaria y financiera ha permitido, según la Junta, controlar su nivel de deuda sin menoscabo de la calidad de los servicios públicos que presta.

En el cálculo del volumen de deuda autonómica el supervisor bancario incluye los créditos reintegrables que la Administración de la Comunidad concede a las empresas, cuantificados en 198,5 millones de euros, así como el llamado ‘factoring sin recurso’ –créditos comerciales con la administración cedidos a entidades financieras–, que añade 206,7 millones de euros y también el endeudamiento asociado a proyectos de colaboración público-privada por 235,4 millones de euros.

El análisis de la estructura de la cartera de endeudamiento de Castilla y León en términos SEC 2010 (Sistema Europeo de Cuentas), atendiendo a quiénes son los prestamistas, revela que, al cierre del tercer trimestre de 2025, el mayor importe corresponde a las emisiones de deuda pública, que representan el 23,4 %, con 3.400 millones de euros. La deuda con el Fondo de Facilidad Financiera es de 1.384,7 millones de euros –en concreto, el 9,5 %- correspondiente al préstamo concertado en 2020.

Como prestamistas relevantes figuran también las entidades financieras multilaterales, como son el Banco Europeo de Inversiones y el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa, con 1.517,2 millones de euros, un 10,4 % de la deuda de la Comunidad.

Por otro lado, el 95,5 % del endeudamiento castellano y leonés estaba concentrado en la Administración General, frente al 4,5 % de universidades, organismos autónomos, entes públicos de derecho privado y empresas públicas, entre otros.

Respecto al vencimiento, el 98,5 % de la deuda viva de la Comunidad está formalizada a largo plazo frente al 1,5 % a corto plazo, lo que minimiza los riesgos de refinanciación. Asimismo, el 67,2 % está concertado a tipo de interés fijo y el 32,8 % a interés variable, un reparto que permite mitigar el efecto de subidas del Euribor, y además, está suscrita en euros en su totalidad.

Este moderado nivel de endeudamiento, junto a la buena gestión presupuestaria y financiera, déficits anuales contenidos y la buena accesibilidad a los mercados, han llevado a la agencia Moody’s a tomar la decisión de mejorar la calificación de la solvencia de Castilla y León el pasado mes de septiembre, elevándola hasta A3, la máxima nota posible para las Comunidades de régimen común e idéntica al rating del Reino de España.

Sin deuda de empresas públicas no sectorizadas

Asimismo, cabe señalar que el Banco de España, además, contabiliza en 4.069 millones de euros la deuda de aquellas empresas públicas autonómicas que no están incluidas en el perímetro SEC 2010, sin que Castilla y León tenga asignada ninguna cuantía adicional. De este modo, teniendo en cuenta los datos de todo el sector público autonómico, la ratio media de endeudamiento con respecto a PIB se elevaría a 30 de septiembre de 2025 al 20,6 %, frente al 18,7 % de Castilla y León.

Finalmente, hay que indicar que Castilla y León respetó en 2024 los límites de endeudamiento fijados, tal y como ha puesto de manifiesto el Informe sobre el cumplimiento de las reglas fiscales publicado por el Ministerio de Hacienda a finales del pasado mes de noviembre.