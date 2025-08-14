Segundo fallecido por incendios en León y Zamora
Hoy jueves, 14 de agosto, hay que lamentar el fallecimiento de una segunda persona atendida por los incendios en León y Zamora.
Se trata de un varón de 37 años que tenía el 85 por ciento de su superficie corporal quemada y que había llegado al Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid (HURH) procedente del Complejo Asistencial Universitario de León.
Por tanto, en el HURH siguen atendidos cinco pacientes, tres de ellos en la Unidad de Quemados de referencia regional, los tres en estado crítico, según ha informado la Junta.
Otros dos están en la UCI convencional, uno en estado crítico y otro con pronóstico grave.
El sexto herido, un varón de 78 años que estaba ingresado en el Complejo Asistencial Universitario de León con quemaduras en el 17 por ciento de su cuerpo, fue trasladado ayer por la tarde a la Unidad de Grandes Quemados del Hospital Universitario de Getafe.
Detalle de los heridos en el Hospital Universitario Río Hortega
(SCQ es superficie corporal quemada)
- Quemado 1: UCI QUEMADOS
Mujer 56 años. Zamora.
SCQ: 48 %
Crítico
- Quemado 2: UCI QUEMADOS
Varón 36 años. Zamora
SCQ 50 %
Crítico. Muy mal pronóstico
- Quemado 3: UCI QUEMADOS
Varón 64 años. Zamora.
SCQ: 35 %
Crítico
- Quemado 4: UCI
Varón 80 años. Zamora
SCQ 15 %
Crítico
- Quemado 5: UCI
Mujer. 77 años. Zamora
SCQ 10 %
Grave