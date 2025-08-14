Segundo fallecido por incendios en León y Zamora

Jueves, 14 Agosto 2025 09:43

Hoy jueves, 14 de agosto, hay que lamentar el fallecimiento de una segunda persona atendida por los incendios en León y Zamora.

Se trata de un varón de 37 años que tenía el 85 por ciento de su superficie corporal quemada y que había llegado al Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid (HURH) procedente del Complejo Asistencial Universitario de León.

Por tanto, en el HURH siguen atendidos cinco pacientes, tres de ellos en la Unidad de Quemados de referencia regional, los tres en estado crítico, según ha informado la Junta.

Otros dos están en la UCI convencional, uno en estado crítico y otro con pronóstico grave.

El sexto herido, un varón de 78 años que estaba ingresado en el Complejo Asistencial Universitario de León con quemaduras en el 17 por ciento de su cuerpo, fue trasladado ayer por la tarde a la Unidad de Grandes Quemados del Hospital Universitario de Getafe.

Detalle de los heridos en el Hospital Universitario Río Hortega

(SCQ es superficie corporal quemada)

- Quemado 1: UCI QUEMADOS

Mujer 56 años. Zamora.

SCQ: 48 %

Crítico

- Quemado 2: UCI QUEMADOS

Varón 36 años. Zamora

SCQ 50 %

Crítico. Muy mal pronóstico

- Quemado 3: UCI QUEMADOS

Varón 64 años. Zamora.

SCQ: 35 %

Crítico

- Quemado 4: UCI

Varón 80 años. Zamora

SCQ 15 %

Crítico

- Quemado 5: UCI

Mujer. 77 años. Zamora

SCQ 10 %

Grave