TRIBUNA/ Los valores frente a los precios

Miércoles, 07 Abril 2021 16:07

Ángel Coronado incide en este artículo de opinión en la relación entre los alcaldes de Madrid y Soria, con dos listas de diferente color y que enfrentan a los valores frente a los precios.

Cualquiera diría que los alcaldes de Madrid y Soria se han puesto de acuerdo en darle trabajo a la docta institución titulada Hispania Nostra.

Martínez a cuenta de una lista roja y Martínez-Almeida por delante y a cuenta de otra negra.

Y es que Hispania Nostra, por cuidar del patrimonio de los españoles, hace listas de colores. Al Cerro de los Moros de Soria han metido en la lista roja. Acaban de hacerlo ahora. Yo no lo sabía pero en Hispania Nostra debe haber una especie de médicos que no son de personas sino de cosas patrimoniales de los españoles. Cuando una de estas cosas enferma de gravedad y no responde, la meten en el hospital de cosas enfermas, que no es el de la Cruz Roja sino el de la Lista Roja.

La lista negra es la morgue. Una prueba: había en Madrid unas cocheras y almacenes de muchísimo mérito. Fueron construidas a principios del siglo pasado, y como van quedando ya pocas de aquella época, esas cocheras subían y subían tanto en valor como bajaban y bajaban (desde otro punto de vista diferente), en precio. Ocurre además que solamente los necios confunden valor con precio, y hubo quien llegó a pensar de aquellos cocherones del metro de Madrid que lo mejor era quitárselos de en medio antes que fuese tarde y armarse lío con tan poco valor o precio, y tan alto precio y valor subiendo y bajando de tal forma que acabasen echando por tierra todo el negocio.

Esa idea o parecida y nadie sabe cómo, se ha debido meter en el cerebro de Martínez-Almeida, porque los antiguos cocherones del metro de Madrid, barrio de Tetuán de las Victorias, distrito de Cuatro Caminos, están siendo derribadas y acabarán en el suelo de aquí a diez minutos, por decir poco tiempo, por lo que Hispania Nostra las ha borrado de la Lista Roja y acaba de meterlas en la negra, la morgue de los valores para gloria de los precios, que ya no sabemos si los listos son los necios o los precios son valores, que menudo lío se ha montado con esto.

Ahora, con solo cambiar la palabra “cocherón” por la de “cerro”, el nombre de “Madrid” por el de “Soria” y el apellido “Martínez-Almeida” por el de “Martínez”, podemos decir casi lo mismo. La única diferencia la marca Hispania Nostra. Para el Cerro de los Moros la lista es todavía roja. Para los cocherones de Madrid ya negra.

Señores de la cultura, de las ciencias, de la literatura y de las artes. Nuestro patrimonio, el patrimonio de todos, la España Nuestra (en latín la Hispania Nostra), la Marca España (ahora España Global) y, aunque suene mal lo diremos, también la Cosa Nostra, esto es, el espacio de lo común en el que depositamos todas nuestras cosillas, entiendo que solo está, y ojalá lo entienda mal, en una pizarra blanca y un par de rotuladores: uno rojo y otro negro.

Fdo: Ángel Coronado