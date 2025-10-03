La Guardia Civil encuentra en mercado ambulante de Soria 260 prendas de origen ilícito

Viernes, 03 Octubre 2025 19:04

La Guardia Civil de Soria ha encontrado más de 260 prendas de origen ilícito en el mercado ambulante de Soria, durante las fiestas de San Saturio.

La Guardia Civil, en colaboración con la Policía Local de Soria, ha realizado inspecciones en los puestos de venta ambulante instalados en el paseo del Espolón, con motivo de la celebración de las

fiestas patronales de San Saturio de la capital soriana

Dentro de las competencias del Destacamento de Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil de Soria se encuentran la prevención y persecución del contrabando, fraudes y demás ilícitos de carácter fiscal.

En colaboración con la Policía Local de Soria, se han realizado inspecciones a los puestos ambulantes mencionados, dando como resultado el hallazgo de más de 260 prendas de diversas marcas

comerciales, no habiéndole sido posible acreditar su lícita procedencia, por lo que los agentes levantaron acta por infracciónb administrativa a la normativa de contrabando y aprehendieron las prendas

halladas, al ser provenientes de países ajenos a la UE las mercancías y desconocerse su procedencia, continuando posteriormente las gestiones encaminadas a determinar el origen de las mercancías.

Dicha infracción, la cual es sancionada a través del Ministerio de Hacienda, puede conllevar graves sanciones económicas, según lo dispuesto en la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión del Contrabando, con sanciones que oscilan entre los 500 euros y el 350 por ciento del valor de las mercancías, además de la aprehensión para destrucción de los géneros intervenidos.