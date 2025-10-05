Domingo, 05 Octubre 2025
La asociación Motonieve Urbión rescata a excursionista extraviado en Laguna Negra

La Asociación “Motonieve Urbión”, entidad colaboradora de Protección Civil que tiene su base en Covaleda, ha auxiliado este mediodía a un varón que se había extraviado en Duruelo de la Sierra, en el parque natural de la Laguna Negra.

Él mismo ha llamado al 1-1-2 a las 13:46 horas para informar de que estaba realizando la ruta GR-14 Senda del Duero y se había extraviado mientras descendía.

La búsqueda se ha dirigido desde el centro coordinador de emergencias de la Junta de Castilla y León, y han participado también agentes de la Guardia Civil.

Los componentes de la asociación han trasladado al hombre desorientado hasta Duruelo de la Sierra, donde tenía estacionado su vehículo particular.

