La asociación Motonieve Urbión rescata a excursionista extraviado en Laguna Negra
La Asociación “Motonieve Urbión”, entidad colaboradora de Protección Civil que tiene su base en Covaleda, ha auxiliado este mediodía a un varón que se había extraviado en Duruelo de la Sierra, en el parque natural de la Laguna Negra.
Él mismo ha llamado al 1-1-2 a las 13:46 horas para informar de que estaba realizando la ruta GR-14 Senda del Duero y se había extraviado mientras descendía.
La búsqueda se ha dirigido desde el centro coordinador de emergencias de la Junta de Castilla y León, y han participado también agentes de la Guardia Civil.
Los componentes de la asociación han trasladado al hombre desorientado hasta Duruelo de la Sierra, donde tenía estacionado su vehículo particular.