OPINIÓN/ Sr. Presidente, hay soluciones, pero urgentes

Lunes, 28 Septiembre 2020 15:36

Amalio de Marichalar reflexiona en este artículo por lo que considera un ataque muy grave al Rey, como máxima representación del Estado, y por tanto muy grave ataque a la Constitución, al vetar el Gobierno la presidencia de Felipe VI en el solemne acto judicial de entrega de despachos a los jueces en Barcelona. Los ataques añadidos del vicepresidente y ministro de Consumo no tienen nombre, resalta.

Muy bien, Sr Presidente, así se hace!. Es usted un gran ejemplo democrático.

Si SM el Rey ha confirmado ir a Barcelona con las invitaciones mandadas y entregadas, donde quien es la máxima representación del Estado era quien presidía el acto de entrega de despachos a los jueces, y después usted boicotea dicho solemne acto -escondiéndose en otros miembros de su Gobierno- y su ministro dice que se han pasado tres montañas por gritar viva el Rey, - que requetebién dice su ministro !-, es justo lo que hay que hacer en democracia, tal y como haría el ministro de justicia del Sr. Macron en un acto similar -diciendo que se han pasado tres montañas por gritar viva el presidente de la Republica de Francia -, y boicoteando el primer ministro de Francia la presencia del presidente de la República de Francia. Tome nota, pues hace usted muy bien, al igual que haría Francia. Hay un pequeño detalle... en Francia, el primer ministro no dura una mañana en el cargo, y por habérsele ido la cabeza, dimite irrevocablemente, tras pedir perdón y prometer propósito de la enmienda a todos los franceses.

Imagine, ademas, en Francia que se sumara a este escándalo el vicepresidente del gobierno y un ministro de consumo, diciendo que el Presidente de la Republica "maniobra contra el Gobierno" no siendo neutral, mientras es aplaudido por "la extrema derecha", o que eso ocurriera con la Reina de Inglaterra, queriendo hacer ver con lenguaje subversivo en todos los medios, ese vicepresidente y ese ministro, - que previamente en su gobierno habían desautorizado la presidencia de un acto solemne de la Justicia al Sr.Macron o a la Reina de Inglaterra,- que dichos Jefes de Estado "no son neutrales"....y "maniobran contra el Gobierno", solo por llamar al presidente de la organización de ese acto del poder judicial, donde han sido vetados poder asistir por el Gobierno, diciendo que sentían mucho no haber podido ir - un pequeño detalle es saber que esos cargos del gobierno son comunistas-, y no solo decir subversivamente que no son neutrales, y están maniobrando contra el Gobierno, sino que se están posicionándo de parte, sólo porque la oposición llama a la ley, a la constitución, y al máximo respeto institucional con la cabeza del Estado, en un acto que vincula tan estrechamente como define la constitución, a la jefatura del Estado y al poder judicial; como evidentemente, es lo mínimo que han de hacer en la oposición, ante tanto oprobio, y a llamar a no degradar la figura del Jefe del Estado correspondiente.

Como dirían los jóvenes: no cuela, amíguetes....perfecto manual comunista revolucionario queriendo pervertir, y desde el Gobierno ni más ni menos, la realidad, y queriendo confundir y manipular a la gente y a la opinión pública, llamando por activa y por pasiva a la insurrección, y pásmense, desde el propio Gobierno. Pura mezcla de nazismo y leninismo. En Francia o Inglaterra duran un telediario y quedan expuestos a la degradacion, al oprobio público y directamente llamados a la justicia, por querer armar una insurrección desde dentro del gobierno. Claro, hay que decir también, por respeto pleno a Francia y a Gran Bretaña, que no sería en esos países, ni siquiera inimaginable tal situación.

Usted se despacha con la inadmision de tantas demandas presentadas, por su manifiesta negligencia en la pandemia, conocedor como era desde enero de la información que avisaba del gravísimo problema sanitario para todos los españoles, sin querer expresamente hacer nada, ni tomar la mínima medida de prevención y " su " fiscalía inadmitirlas en bloque, provocando un escándalo para la justicia. En Europa muchos países están llamando a los primeros ministros y ministros para dar explicaciones ante la justicia, con la centésima parte de la negligencia y culpa que usted tiene aqui. Claro, que además son respetados por algo esencial, que es reconocer el trágico número de muertos de cada país. Todos lo hacen salvo usted. No tiene nombre tamaña inmoralidad.

Mientras, usted saca la cuestión de la eutanasia sin poder nadie debatir una cuestión esencial para la vida, a la que hay que proteger antes de nada, enredado todo en un plan maquiavélico, así como la memoria democrática, que ni es memoria ni es democrática, entre otras cosas porque lo que usted hace día a día es ejemplo de falta de valores democráticos, por tanto de fuerza moral ninguna, y que implica una injusticia plena a la libertad de pensamiento, opinión y cátedra.

Su ministro de Sanidad reconoce hace pocas horas no haber hablado con el "comité científico " desde hace meses, le repreguntan y balbucea sin saber si ha hablado ese comité con el responsable de salud del mismo ministerio, aunque después supone que si... y tras reconocer hace ya tiempo la inexistencia de un comité de expertos... ¿ Son usted, su ministro y su responsable sanitario mínimamente responsables y presentables para dirigir nada? Es de una vergüenza nada usual y sin igual ...y muy peligrosa negligencia para la salud de todos los españoles, después de llamarnos usted a " disfrutar del verano" y a que el virus estaba vencido, saliendo todos más fuertes....¿ está usted bien? ¿ es consciente de las barbaridades, incoherencias y las manipuladoras perversiones que dice?

Usted quiere revisar el delito de sedición e indultar a quienes han atentado desde el estado contra el estado y negociar con esos partidos los presupuestos . Esa negociación que usted hace es ilegítima, fraudulenta y perversa. Da gran ejemplo de solvencia demócratica y ética. Usted negocia así mismo con quienes son los herederos de la tragedia terrorista, que tanto dolor sigue causando a miles de personas, mostrando pesar por quien voluntariamente se ha quitado la vida, pero ningún pesar por quienes sufrieron la terrorífica y sanguinaria decisión de arrebatarles la vida siendo inocentes, y sin que nadie tuviera el mínimo derecho de decidir que los asesinaban. Negocia también para los presupuestos con ellos ilegítimamente, acercando presos y con delitos de sangre, recibiéndoles con fotos y risas en sus despachos oficiales, alguno habiendo asesinado a un honorable miembro del partido socialista, Ernest Lluch. Hace usted muy bien, y es un magnífico ejemplo de lo que un presidente de gobierno ha de hacer, y hacen también en Europa. No tengo palabras ante tanta perversion, bajeza, ignominia e inmoralidad, en contra de los españoles de bien, como fue su propio correligionario asesinado.

En Europa le consideran a usted solo por esto, indigno e inmoral, y además traiciona a quienes en su partido sufrieron así mismo, tan injusto trágico dolor, junto a todas sus familias.

Usted negocia todo esto ilegítimamente apoyado en su socio populista comunista bolivariano, que lo facilita permanentemente, -es su cometido-, llegando a ir a negociar a la carcel con quien está condenado por sedición, por querer la independencia de España .

Usted permite y calla, y vuelve a hacerlo todos los días, que su vicepresidente y ministro de consumo ataquen al Rey, que es el Jefe del Estado, y la máxima representación institucional de España como manda la constitución y ataquen la monarquia parlamentaria, no disimulando ya dichos ataques y usted tampoco. Usted apoyó el 155 ante una insurrección golpista en Cataluña, en defensa de la unidad de la nación y ahora usted como presidente del Gobierno apoya una insurrección golpista contra la constitución, contra la unidad de España, contra la judicatura y contra la cabeza del Estado, por parte de su vicepresidente y amigo del Gobierno criminal de Venezuela. Es de no podérselo creer en una democracia europea, pero los hechos lo demuestran. ¿Como llama usted a eso? Ustedes han prometido por su conciencia y honor lealtad al Rey y a la constitución al asumir sus cargos de gobierno. Si no fuera por su actuación premeditadamente urdida para ser contemplada por todos los españoles, todos los días, muy bien coordinada con los medios, para " crear la necesidad ", tipo el nazi nacionalsocialista Goebles, creeríamos que estamos en una novela para no dormir o en una broma de pesimo gusto el día de los inocentes. Un gran ejemplo de lo que se debe hacer en una democracia europea, si señor, y ejemplo para enseñar a los jóvenes cómo debe entenderse la democracia y para que aprendan que democracia es utilizar la mentira, perversion, engaño, propaganda, y que trabajar por el bien común con honestidad es algo superado, por poco útil y porque el interés general de los españoles no se contempla pues es malo y anticuado trabajar para ello.

Tiene la oportunidad de poner en su sitio y reprobar urgentisimamente a su vicepresidente y ministro y pedir perdón al Rey como cabeza del Estado y a todos los españoles, y acto seguido cesarles. La democracia y la constitución lo exigen, y es así. No hay otro camino, cuando se la traiciona.

De no hacerlo estará usted deslegitimándose nuevamente, llegando demasiado lejos, y al presidir usted un gobierno legítima y legalmente constituido; por su propia libre voluntad dejando absolutamente en evidencia su responsabilidad y renunciando a sus funciones y obligaciones constitucionales conscientemente, jugando en paralelo con deslegitimar voluntariamente su alta funcion al ser cómplice de quién está atentando contra la constitución y la democracia desde su mismísimo gobierno, haciendo dejacion del estricto cumplimiento de la constitución, en su espíritu y letra, al no ser entonces usted tampoco quien defienda a la máxima autoridad del estado, cuyas funciones recoge expresamente la constitución, y a la que su vicepresidente quiere sustituir, y cómplice así mismo de quién promulga todos los días insurrectamente, con continuos mensajes y hechos subversivos, un cambio de régimen, ataque a la justicia, otra forma de estado y deshacer la unidad de España, perjurando de su promesa de lealtad al Rey, traicionando a la constitución, y deslegitimándose a el mismo por ostentar lo que ostenta como cargo de Gobierno gracias a la propia constitución. Es decir, aprovechar su cargo público en el Gobierno otorgado por la Carta Magna, para transgredirla, atacarla e incumplirla conscientemente y dar un golpe de estado desde una parte tan importante del estado, utilizando todos los medios a su alcance para forzar un estado de opinión que pueda superar la legalidad por la fuerza de los hechos y la imposición simultánea de métodos revolucionarios comunistas ya conocidos, arrogándose y proclamándose dueño absoluto de cualquier otro tipo de legitimidad impuesta, poniéndola en marcha y andando en el camino, mientras la alarma social estalla en una provocada e inducida confusión.

Haga lo correcto y aproveche la oportunidad. Vuelva al espíritu y a la letra de la constitución y a la lealtad que usted ha prometido al Rey, con todo lo que ello conlleva, para poder ser presidente del Gobierno. No nos haga pensar que con su actitud y táctica diaria, de forma muy bien disfrazada y sofisticada aunque con poco disimulo, lo que pretende es llevarnos a la Venezuela, a la que le estamos pidiendo ya varias veces que condene por los crímenes de lesa humanidad que ha cometido como dice Naciones Unidas, y que aún usted no ha dicho nada ante tan gravísima situación, y tras invitar a su vicepresidenta a España sin darnos las imprescindibles explicaciones a todos los españoles, estando vetada por Europa y usted incumplir tal veto, por el que así mismo ha de responder.

¿Le es tan difícil volver al máximo respeto y acatamiento institucional al máximo representante del Estado, al máximo respeto y acatamiento a la unidad de España, al máximo respeto y acatamiento a la ley, a la justicia, y a las sentencias, al máximo respeto y acatamiento a las victimas del terrorismo, al máximo respeto y acatamiento a los miles de muertos por la trágica pandemia y con ello al máximo respeto y acatamiento de la constitución, y por tanto al máximo respeto y acatamiento de la democracia? Los españoles le exigimos sin excusas ningunas, que lo haga. Es su oportunidad.

Fdo: Amalio de Marichalar. Conde de Ripalda