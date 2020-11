Los sanitarios vuelven a concentrarse contra decretazo

Jueves, 26 Noviembre 2020 07:19

Los representantes de los trabajadores de la Mesa Sectorial han convocado este jueves concentraciones en todos los centros de trabajo de Castilla y León.

Después de la reunión mantenida con la Consejera de Sanidad, todos los sindicatos representados en Mesa Sectorial han decidido mantener las concentraciones de profesionales de SACYL en las puertas de todos los centros sanitarios (hospitales y centros de salud).

Los representantes de los profesionales sanitarios no pueden tolerar, según han resaltado en un comunicado, que a los empleados públicos que están dando la cara frente a la pandemia, a los que más se implican, a los que más esfuerzo están dedicando, no sólo no se les premie, sino que se les castigue eliminando sus derechos.

"Como profesionales de la sanidad y como usuarios no consentiremos que destruyan el sistema sanitario que hemos construido entre todos y seguiremos movilizándonos hasta que retiren todas las medidas que lesionen los derechos de los que están plantando cara frente a la pandemia", han advertido.