Las dieciséis propuestas para poner nombre al barco turístico del Duero

Martes, 02 Septiembre 2025 20:02

El Ayuntamiento de Soria ha dado por cerrada la primera fase del concurso para elegir el nombre del nuevo barco turístico del Duero. Los ciudadanos han aportado 16 propuestas.

Durante este periodo, la ciudadanía ha participado de forma muy activa a través de Instagram con el hashtag #BarcoDueroSoria y la mención a @ayuntamientodesoria, aportando propuestas originales y ligadas a la historia, cultura y tradición de la ciudad.

En la propia convocatoria se pueden ver las ideas y también el argumento que los participantes han presentado para defender sus propuestas.

Hasta el momento se han recogido 16 propuestas, entre las que destacan:

El bote de las ánimas

Rayo de luna

Torremo

La Saturia

Arévaco

Ballesta

Caminante

Epona

Estela del Duero

Machaleo

Arco de ballesta

Saturio

Raitán

Inturio

Dueronauta

Navegante

El Consistorio trasladará ahora todas estas ideas para su valoración. Posteriormente, se irán definiendo nuevas fases y vías de participación que permitirán seguir implicando a los vecinos y vecinas en la elección final de este nuevo recurso turístico.

Para agradecer todas las sugerencias y al no haber un nombre definitivo, el Ayuntamiento entregará a los participantes seleccionados una doble entrada para el Teatro, que podrán canjear para la obra de su elección de la nueva campaña otoño-invierno.

Con esta iniciativa se refuerza el compromiso municipal con la participación ciudadana en la puesta en marcha de nuevos proyectos que dinamizan la vida cultural y turística de Soria.