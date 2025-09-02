El parking de la calle Doctrina, en Soria, mira a 2026 para su apertura

Martes, 02 Septiembre 2025 19:59

El Ayuntamiento de Soria espera que se pueda abrir a los usuarios el parking de la calle Doctrina, en el primer trimestre de 2026.

El alcalde Carlos Martínez ha visitado esta mañana las obras de la segunda fase del aparcamiento de Doctrina que ejecuta la empresa soriana Martínez Romera que también ha resultado adjudicataria de la obra de pavimentación de la superficie lo que permitirá acompasar y acelerar los trabajos que movilizan cerca de 2,5 millones de euros y que en su primera parte se complicaron tras la renuncia de la primera firma.

Martínez ha indicado que está actuación da continuidad al proyecto global de recuperación de espacios comerciales y residenciales en el centro sumándose a la rehabilitación de la plaza y entorno del Mercado Municipal, posteriormente a la actuación en todo el espacio monumental anexo al Palacio de Los Condes de Gómara, la plaza del Carmen y la plaza Cinco Villas.

La suma de las dos fases del aparcamiento permitirá ofrecer cerca de 200 plazas ya que la primera incluye 100 y la segunda 80 que podrían ampliarse sin finalmente, como se está analizando, se opta por convertir los trasteros previstos inicialmente en más estacionamientos.

“Visitamos una obra que ofrece 200 nuevas plazas de aparcamiento y que da continuidad a un entramado urbano, con el visto bueno de patrimonio, que sigue la trama de la calle Doctrina para conectarla y también la de la plaza del Carmen con esa piedra color arenisca que también realza el puente de acceso y completa el casco histórico de la ciudad”, ha indicado.

La intención, según los plazos con los que trabaja la empresa, es poder abrir el nuevo equipamiento en el primer trimestre del año 2026 dentro de los plazos de los fondos europeos.

El proyecto exterior, recién adjudicado por 900.000 euros, contempla una intervención integral que comienza con el vallado del recinto y las acometidas provisionales de agua y electricidad.

Se completará con la urbanización exterior y la colocación de luminarias de alumbrado público, que garantizarán la correcta iluminación y seguridad del entorno además del mobiliario.

Francisco Ceña, redactor del proyecto y director de la obra, por su parte, ha indicado que “la obra ahora está en un momento importante después de terminar la cota del nivel inferior que ha sido lo más complicado, además de otros avatares administrativos con ese cambio de empresa. En cuanto levantemos las pantallas verticales y tableros podremos colocar el soporte preparado y luego ya queda la conexión y el rasanteo para que todas las plantas de las dos fases se unan”.

Otro de los aspectos que ha destacado como novedad de la obra es la retirada de los pórticos del centro y “eso nos permite que no haya pilares con una estructura mucho más aérea y mucho más ligera y por lo tanto la maniobrabilidad de la planta va a ser mucho mejor para los vehículos”.

La superficie total de pavimentación es de 2.170 metros cuadrados y la de aparcamiento asciende a 2.990 en dos plantas de 1.495 metros cuadrados cada una.

La primera fase suma otros 3.600 metros cuadrados. La actuación en al aparcamiento tiene 1,5 millones de euros de inversión y ya se ha certificado al mes de julio el 84%m 1,3.