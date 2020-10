Japón y Portugal, protagonistas en Soria Gastronómica

Sábado, 10 Octubre 2020 15:46

El próximo lunes 12 de octubre se celebra la segunda de las cinco jornadas del Congreso Internacional de Cocina Micológica de Castilla y León ‘Soria Gastronómica’. Los kinoko de Japón y lo cogumelos de Portugal serán protagonistas en las dos sesiones temáticas, con chefs e investigadores de prestigio internacional.

El congreso está organizado por la Consejería de Cultura y Turismo y cuenta con más de 900 inscritos en la actualidad. Todas las sesiones del congreso se podrán seguir de forma online y las inscripciones son gratuitas.

Continúa la séptima edición del Congreso Internacional de Cocina Micológica ‘Soria Gastronómica’, organizado por la Consejería de Cultura y Turismo, y que se está celebrando de forma virtual durante el mes de octubre. El próximo lunes día 12, festivo a nivel nacional, se desarrollará la segunda de las jornadas, con dos sesiones, en horario de mañana y tarde, dedicadas al cultivo de las setas y los hongos en dos países tan diferentes y distantes como son Japón y Portugal.

La primera sesión, a las 11:00 horas, estará dedicada al ‘Cultivo y uso de los Kinoko (hijos de los árboles) en la cocina japonesa’, donde se va a poder conocer los diferentes tipos de hongos desde dos puntos de vista, a través de la investigación y la innovación del cultivo de hongos y cómo estos contribuyen positivamente al desarrollo gastronómico y a preservar los recursos micológicos silvestres. Además, en la ponencia se tratarán las relaciones comerciales que se establecen entre Japón y Europa a través de los hongos y cómo estas tienen sus efectos en el turismo. Para ello, está prevista la participación de Akira Kanota, gerente de la División de Operaciones Comerciales de ‘Hokuto Corporation’; Tatsuya Kato, director general de Jetro (Japan External Trade Organization) en España; Alexis Gerin-Languette, investigador de New Zealand Institute for Plant & Food Reserch Ltd y Joaquín Latorre, secretario general del Instituto Europeo de Micología (EMI). La sesión contará, además, con la participación del chef Tsukasa Uehara, del restaurante 'Unjokaku Miyamatei' y con el chef Mazakasu Sakaguchi del restaurante 'Empire'.

A las 17:00 horas se celebrará la segunda sesión, bajo el título ‘Cogumelos, a primavera do outono’ que tendrá como protagonista a la Región Norte de Portugal, con la que Castilla y León tiene en marcha importantes proyectos de colaboración en el ámbito turístico, con el río Duero como hilo conductor de la oferta patrimonial, cultural y enoturística que une ambos territorios. De la mano del chef Antonio Loureiro, del restaurante ‘A Conzinha’, con una estrella Michelin, en Guimaraes, se pondrá sobre la mesa la cocina de diferentes hongos de primavera y otoño en Portugal. Para ello, además, se contará con la participación de Anabela Martins y Filipa Reis, ambas investigadoras pertenecientes al Instituto Politécnico de Braganza, que aportaran la parte científica a la ponencia.

Congreso virtual abierto al mundo

La séptima edición de ‘Soria Gastronómica’ se está desarrollando de forma online durante el mes de octubre, a través de cinco jornadas. El pasado lunes 5 de octubre se celebró la primera de las jornadas, que tuvo como protagonista a los níscalos desde México, Nueva Zelanda y Castilla y León. Las próximas sesiones se celebrarán los lunes 19 y 26 de octubre, además del martes 27, con hasta un total de 13 sesiones temáticas, y la participación de más de 50 ponentes y profesionales de diferentes sectores que han trabajado de forma conjunta en la elaboración de las sesiones.

El Congreso es gratuito y se puede seguir a nivel online, para lo cual se requiere inscripción previa y gratuita, que ya se puede formalizar a través de la página web www.congresosoriagastronómica.com, donde ya se registran más de 900 inscritos hasta el momento. De esta forma, el congreso en directo o a través del repositorio de las sesiones que quedará archivado en el canal de Youtube, será accesible desde todo el mundo y a cualquier momento. El Congreso contará con un importante seguimiento a través de los perfiles de redes sociales @CongresoSoria en Twitter e Instagram, que contarán con el apoyo promocional y de difusión de los canales de ‘Castilla y León es Vida’.