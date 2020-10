Igea califica de "decepcionante" el documento del reto demográfico

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha calificado de "decepcionante" el primer borrador del documento de la estrategia nacional frente al reto demográfico, por no incluir medidas presupuestarias para combatir el problema de la despoblación.

Igea, que ha visitado este viernes en Soria para explicar a los ayuntamientos la modificación de la ley de ordenación del territorio de la Comunidad, ha asegurado que han conocido el primer borrador del documento de la estrategia nacional frente al reto demográfico, "un tema del máximo interés", y la primera valoración es "muy decepcionante"

"El documento no incluye las medidas presupuestarias ni las líneas de financiación y ni siquiera incentivos fiscales suficientes para hacer frente de verdad al reto demográfico", ha declarado.

Igea ha apuntado que el reto demográfico necesita medidas concretas como infraestructuras y exenciones fiscales, como aprobaron en Soria los presidentes de las comunidades autónomas de Aragón, Castilla-La Mancha y Castilla-León.

"Estamos peleando porque éste sea el asunto central de la Conferencia de Presidentes Autonómicos y en Europa para que los próximos fondos de financiación para la recuperación incluyan como uno de los valores a medir el del reto demográfico", ha manifestado.

Igea se ha comprometido a hacer del reto demográfico un asunto central en la política de la Junta durante esta legislatura.

A preguntas de los periodistas, el vicepresidente de la Junta ha asegurado que el documento de la estrategia nacional frente al reto demográfico tiene más páginas de definición del problema que de soluciones.

"Que sigamos dedicándole 14 páginas al diagnóstico, siete a los objetivos y cuatro a las soluciones, indica mucho donde estamos", ha censurado.

Igea ha urgido a poner medidas concretas que permita hacer un cambio de orientación en las políticas, con incentivación del retorno del talento así como incentivos fiscales.

"No habrá desarrollo si no hay empleo. La gente no se va porque no tenga servicios, sino por el empleo. Hasta que no lo entendamos, no se va a revertir la tendencia", ha asegurado.

A juicio del vicepresidente de la Junta, una de las medidas para crear empleo es el camino emprendido por el Gobierno regional para simplificar la burocracia, además de infraestructuras y medidas fiscales.

En cuanto al Plan Soria, Igea ha considerado que ha sido "eficaz", aunque ha reconocido que Soria tiene un problema demográfico importante.

De cara al futuro, ha avanzado que lo primero que hay que conseguir es el 100 por ciento de conectividad en la provincia, "un objetivo irrenunciable de la Junta", por lo que han pedido a la ministra del Reto Demográfico que deje de medir la cobertura en función del porcentaje de población cubierta y lo haga por el territorio.

Además ha reclamado una fiscalidad favorable para provincias como Soria y poner las condiciones para generar empleo.