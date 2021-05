En ViBop programa concierto de soul y rhythm&blues

El siguiente concierto programado por la asociación En ViBop será de soul y rhythm & blues. La cita es el 25 de mayo y el protagonista el grupo Koko-Jean & The Tonics featuring. Dani Nel·lo.

El concierto, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Soria, será en el Teatro Palacio de la Audiencia, el martes 25 de mayo, a las 19:30 horas.

Koko-Jean recuerda inevitablemente a Tina Turner y algunos sorianos ya tuvieron ocasión de comprobarlo cuando vino al Avalon con The Excitements (abril de 2016).

El saxo superhot de Dani Nel-Lo ha sonado ya con Los Mambo Jambo (diciembre de 2014) y Los saxofonistas salvajes (diciembre de 2017).

Cuando empezaron hacían soul-blues, pero para revolucionar todavía más la máquina decidieron incluir unas notas de funk. Y, por si la mezcla no era todavía bastante explosiva, la decantaron un poco y cogieron un atajo que los acercó hasta Nueva Orleans, patria del ritmo y de la buena música, cuna del New Orleans funk.

Este es el camino que recorrieron Koko-Jean Davis y su banda, The Tonics (el guitarrista Dani Baraldés y el batería Anton Jarl, con el Hammond de Víctor Puertas), un camino que les ha llevado a triunfar en los escenarios y a grabar un primer trabajo discográfico, Hair Whip, de solo cuatro temas, que loes ha producido el saxofonista Dani Nel·lo, quien también sube al escenario.

Este primer trabajo de febrero de 2020 recoge las dos caras de las que pueden presumir la vocalista y sus músicos: Make a Man Out Of You y Whatcha Gonna Do? están mucho más próximas al blues, mientras que Bus Stop y Hair Whip viajan hacia el soul y el funk.

Entradas a la venta en linea en https://entradas.soria.es/

Entradas en taquilla:

TAQUILLA DE LOS MINICINES : Todas las tardes de 17h a 19h 30m y sábados y domingos por las mañanas, de 12 a 14 horas.

: y sábados y domingos por las mañanas, de 12 a 14 horas. TAQUILLA DEL TEATRO:Cuando haya función, desde 1 hora antes hasta que comience: Es decir el 20 de mayo y el mismo día del concierto, el 25 de mayo, si no se han agotado. De 18h 30m a 19h 30m

Más información en http://www.envibop.com

