El PSOE urge soluciones para servicio de radiología

Jueves, 11 Febrero 2021 13:47

Los procuradores socialistas han exigido este viernes a la Junta de Castilla y León y al Sacyl, una solución que garantice la seguridad, el servicio y la calidad asistencial con carácter inmediato en el servicio de radiología en la provincia de Soria.

La procuradora regional Virginia Barcones, que ha reclamado una respuesta urgente, ha denunciado que el servicio de radiología en el Hospital Santa Bárbara se encuentra a un tercio, “no puede pasar ni un día más”.

De las 11 plazas de radiólogos que hay en Soria, en estos momentos solo hay 5 profesionales, uno de ellos se encuentra de baja y solo 3 hacen guardias.

El hecho de que solo haya un tercio de los radiólogos planificados “compromete la calidad asistencial en Soria, afecta a todas las especialidades porque es un servicio muy trasversal del que dependen otras especialidades y está afectando a la propia seguridad de los pacientes”, ha enfatizado Barcones

En la asistencia sanitaria en la provincia de Soria, se constata que precarización de las condiciones laborales, y los recortes “nos están dando en la cara los sorianos cara como un boomerang con una terrible precarización asistencial “

Si bien se están derivando y externalizando parte de las pruebas ordinarias, el PSOE ha denunciado “el gravísimo problema que estamos detectando en las guardias del único centro asistencial que tenemos en Soria”.

Ayer por ejemplo, no había radiólogo presencial y se informó desde otros hospitales es “una solución que se ha aportado absolutamente insuficiente”.

En concreto se estaba informando desde un hospital de Zamora, esto puede servir para cuando hay que hacer una radiografía o un tac o una resonancia pero se está escapando una parte importante como son las ecografías.

“¿Qué ocurre en caso de necesitar una ecografía, ésta es la carencia que no se puede sustituir informando desde otros hospitales por la falta de tener el servicio de urgencia en las guardias a un radiólogo”, ha añadido la procuradora aportando más ejemplos.

“¿Qué ocurre en el caso de detectar una posible trombosis algo que está siendo muy frecuente con la Covid porque es una de las patologías asociadas cuando el sistema de detección es una ecografía ¿qué pasa si no hay radiólogo ¿qué pasa en pacientes inestables ante un accidente de tráfico cuando es preciso hacer una ecografía rápida antes de una intervención o qué pasa con los pacientes críticos que están en UCI y requieren de una ecografía”, ha señalado.

Una de las soluciones que se han facilitado es la del anillo radiológico pero es claramente insuficiente, según ha subrayado el PSOE.

A esta situación se suma el inconveniente de que a los pacientes sorianos se les está radiando con un escáner cuando con una ecografía es un medio óptimo para detectar algún tipo de patología.

La solución que se está dando desde luego no son las más adecuadas, se está precarizando “hasta el infinito la sanidad soriana” y que eso compromete y afecta a la calidad asistencial y afecta al resto de especialidades y esto está creando un problema de seguridad para los propios pacientes, según Barcones.

No sirven las excusas

No sirven las excusas como que “estamos buscando pero no encontramos” porque esto es un problema de planificación y hay que recordar que el PP lleva 33 años gobernando la Junta de Castilla y León y por lo tanto, han planificado la sanidad ejecutando recorte tras recorte.

Los recortes y precarización también se demuestran en las plazas MIR de 2013 a 2019 acreditadas y ofertadas, el Ministerio de Sanidad acreditó para Soria 32 plazas de las que la Junta de Castilla y León solo ofertó 22, “Castilla y León no logra retener a los MIR que acaban en nuestra comunidad su residencia.

El año pasado de 450 plazas ofertadas únicamente aceptaron quedarse 112 y solo el 25 por cieneto de las 170 plazas de medicina familiar se quedaron en Castilla y León, pero los datos en la provincia de Castilla y León son peor Soria el año pasado formó a 9 MIR y solo se ha quedado 1 a ejercer la medicina. En hospitalaria pasa lo mismo, el 75 por ciento de los médicos que forma Castilla y León se marchan.

"Por lo tanto, durante muchos años, todas las plazas que se han ofertado para acreditar MIR, la comunidad autónoma no ha hecho uso de esas plazas, no ha querido formar a estos profesionales, de los que forma, un alto porcentaje se van y según han justificado se van por falta de oferta que den cierta estabilidad y por la precaria condiciones y lo hemos visto a lo largo de esta pandemia que cuando más esfuerzo han hecho para hacer frente a la tragedia que hemos vivido “se despachan con decretazo donde les resta y precariza sus condiciones laborales y profesionales por lo tanto, vale ya de excusas, la situación de Soria es insostenible, la situación que tenemos en radiología y las gravísimas consecuencias en la sanidad soriana, no estamos hablando de algo teórico, lo que nos están dando como solución compromete y afecta a la seguridad de los sorianos y sorianas” ha señalado.