FOES abre vía de reclamaciones patrimoniales conjuntas

Jueves, 11 Febrero 2021 14:14

La Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) ha iniciado este jueves el procedimiento para que las empresas presenten reclamaciones patrimoniales conjuntas contra el Gobierno y la Junta de Castilla y León por los daños derivados de los cierres y restricciones.



La patronal soriana, según ha explicado en un comunicado, ha abierto la vía de las demandas tras hacerse eco del clamor del empresariado soriano y su preocupación por la situación en la que se encuentra después de casi un año de crisis.

La reclamación patrimonial se presenta contra ambas administraciones y su único objetivo, según ha recalcado FOES, es sacar a las empresas sorianas de la indefensión creada por las acciones u omisiones de las administraciones públicas, que están obligadas a responder de los daños y perjuicios causados por sus normativas, tal y como establece art. 106.2 de la Constitución.

La federación empresarial atiende así las numerosas llamadas de empresas de todos los sectores que piden una acción conjunta con la que hacer frente a los perjuicios que les causan las decisiones normativas que les impiden trabajar.

Durante los últimos 11 meses, FOES no ha dejado de urgir repetidamente a las administraciones ayudas para el sector empresarial, que hoy siguen siendo insuficientes o prácticamente inexistentes para paliar las críticas consecuencias en las que las limitaciones y cierres de actividad han sumido a los negocios de la provincia.

"Las empresas de Soria no tienen el deber jurídico de soportar los desproporcionados daños causados en el tejido empresarial por las medidas adoptadas, cierres y restricciones de actividad que no han venido acompañadas de medidas de reparación", ha apuntado.

En las últimas semanas, la patronal soriana ha estudiado las diferentes posibilidades para interponer reclamaciones patrimoniales contra el Gobierno de España y la Junta de Castilla y León y, en su caso, posteriores demandas judiciales, lo que ha devenido ahora en un una operativa conjunta en la que FOES anima a participar a todas las empresas y profesionales de la provincia de Soria.

La iniciativa está dirigida a todas aquellas empresas de todos los sectores afectadas por los cierres y restricciones de actividad derivadas del estado de alarma, que hayan sufrido un perjuicio económico por este motivo y especialmente a las de Hostelería, Alojamiento, Agencias de Viaje, Gimnasios, Comercio, Distribución de alimentación y bebidas, Peluquerías, Catering, Tintorerías, Máquinas recreativas, Transporte y Bodegas.

La importancia de la unión es tal que FOES sumará las reclamaciones de las empresas de la provincia de Soria a las que se interpongan en todo el territorio nacional.