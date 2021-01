Vox, contra dos operaciones urbanísticas municipales

Viernes, 29 Enero 2021 20:57

Vox Soria ha mostrado su rechazo a las dos operaciones urbanísticas más en boca de los sorianos durante estas últimas semanas: la compra del "Palacio de Alcántara" y la construcción de más de mil viviendas en el "Cerro de los Moros".

"Expresamos nuestra opinión en el sentido de que entendemos que ahora no es el momento de sumarse a proyectos inmobiliarios por la sencilla razón de que el dinero de todos los sorianos se debería de utilizar en estos momentos, prioritariamente, en cualquier acción tendente a minimizar las terribles consecuencias en forma de muerte, desesperación y hambre que tenemos delante de nosotros", ha declarado el presidente de Vox en Soria, Carmelo Herrero.

Para esta formación política, la lanzadera de empresas que el equipo socialista de Gobierno del Ayuntamiento ha señalado que se ubicará en el palacio no es excusa para semejante gasto en cualquier momento, pero "desde luego menos en estas circunstancias sociales de tanta ruina y desamparo".

El "Palacio de Alcántara", en opinión de Vox, no le hace falta a la ciudad porque para crear desarrollo en esta provincia con 250 metros cuadrados de "ladrillo y ganas" bastaria.

En cuanto al entorno paisajístico del Cerro de los Moros, Vox Soria ha subrayado que es un valor fundamental de la capital y la provincia.

"Privarnos de él, será una determinación que impedirá a generaciones futuras disfrutar plenamente de este bonito entorno natural de tanta belleza paisajística cantada por poetas y que nadie mejor que los poetas saben el valor de la belleza", ha asegurado.

Herrero ha manifestado que por no hacerse la promoción de viviendas en este paraje no se acabará el mundo y se puede buscar luego más adelante otro lugar más acorde con el urbanismo de esta ciudad que , desde luego, a su juicio, no tiene que enturbiar uno de los parajes más emblemáticos de la ciudad.

"Ahora son tiempos de necesidades sociales para que el pueblo soriano se sienta más respaldado por todas las instituciones y con todas las ayudas institucionales posibles; nos da igual de un signo o de otro. La ciudadanía de Soria y nuestros problemas lo primero. Ayúdemonos entre todos en la pobreza y la muerte; somos además la penúltima provincia en número de vacunados y quizá también sería tiempo de iniciar el proyecto de un edificio para atención e investigación del coronavirus y otras enfermedades contagiosas habida cuenta de que parece que los años venideros nos depararán estás necesidades. Seguramente así por una vez nos sintamos no deficitarios como siempre sino una provincia pionera, que ya sería hora de aparecer así en el ranking de algún aspecto novedoso e importante", ha concludio.