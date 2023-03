TRIBUNA / Y ¿viejos y no idiotas?

Saturio Hernández de Marco elogía en este artículo de opinión la decisión de Caja Rural de Soria de facilitar el acceso a los servicios financieros a los mayores con el mantenimiento de las libretas de ahorro.

Se ha de elogiar y muy intensamente a la Caja Rural de Soria porque antes de comenzar esa campaña a los efectos de mejorar y facilitar a los mayores el acceso a los servicios financieros, La Caja Rural de Soria se acercó de manera muy intensa a los mayores en los pueblos deshabitados de Soria facilitándoles el mejor acceso y utilización a los servicios financieros, y seguro que con éxito.

Se ha de señalar que esta tendencia, que es una campaña de relieve importante para facilitar la utilización de los servicios financieros, favorece el funcionamiento de la sociedad y las relaciones sociales entre personas.

Es decir, esto incide en el funcionamiento de las cosas, de los comentarios en periódicos y digitales de toda relevancia, y ello conlleva a que todo no es ni telemático, ni digital, ni analógico, es un conjunto de todo ello, que tiene que facilitar a todo el mundo, a todos los ciudadanos/as la posibilidad de realización.

Es por eso que el real acercamiento de la Caja Rural de Soria, en Soria, a los mayores, es una visión de futuro de indudable elogio, es como el que he hecho en ocasiones al titular de La Navaja de Ockham, siempre que excluyéramos el “salvaje adoquinado” o la admisión -esperemos que no permisión- de un fondo de saco en la modificación del Plan en García Solier, y ese comercio que achicharra, si no lo está ya, el pequeño comercio, que debe o debiera de potenciarse con el actuar y gestión de lo público y del urbanismo del día a día.

Y, sí ahora, el cansado lector quiere preguntarse qué ocurre con eso, lo anterior, la respuesta va a ser meridiana.

La parsimonia en el quehacer cotidiano es el logro que han conseguido todos y cada uno de nuestros mayores, y, quizá, me incluyo yo y algún amigo de paseo Collado arriba, Espolón a plaza Mayor, porque no se trata de hacer todo a la velocidad del rayo, lo que hay que llevar a cabo es una efectividad en los resultados, que es lo que asienta la población. Y no “ya” y luego no atreverse a presentarse a elecciones por ese “mieditis” de y si no llego.

Porque veamos: ese acercamiento hacia lo digital y a los servicios de todo tipo por internet es algo no esencial, es imprescindible para mantener, en la medida de lo posible, la calidad de vida que seguramente, todos, nos merecemos.

Es positivo, por ello, que se mantenga la vigencia y actualización, por ejemplo, de las libretas de ahorro, pero eso debe ser acompañado con otros acercamientos y posibilidades de utilización o facilidades de utilización por todos.

Y lo anterior es extensible en todos los aspectos, puesto que, por ejemplo, en la lectura de periódicos digitales, ya que los mismo suponen la lectura por quien esté interesado, pero no ya sólo con interés, tiene que confluir en el mismo todos los elementos, materiales, personales y con ganas de realizar la lectura; por ello tiene que disponer de un teléfono, una Tablet, o un ordenador, evidentemente todos con Internet, y que no impliquen excesivos problemas de acceso y de efectividad en el resultado.

Es por ello que toda idea, sugerencia o propuesta para conseguir esas cuestiones ha de ser elogiada. Es como si reiteramos el elogio al almirante con mano de hierro por sus peticiones de declaración BIC plurales; cierto es que no le hacen mucho caso.

Pero eso se completa con el hecho incontrovertible, me parece, que no se quiera dar y publicitar, por ejemplo, alegaciones, que no hay por qué explicar de modo meloso, es decir de forma negativa y contraria a la más elemental realidad, porque en vez de explicar lo que no se precisa se ha de sustituir ese innecesario hecho, por un link que recoja todas y cada una de las alegaciones, que se tratan de explicar, no se sabe para qué.

El hecho de incluir a los mayores en a utilización de los medios de todo tipo requiere facilitar a los mismos, los medios materiales que permitan el acceso.

No dudamos que, por ejemplo, la colocación de cajeros automáticos en cada pueblo de Soria es poco efectivo, estratégicamente inconveniente y perjudicial por negativo y nada rentable; pero sí ha de superarse el concepto de rentabilidad, y ha de buscarse, por ello, una utilización rentable y positiva, porque, por mucho que se coloquen más o menos indiscriminadamente, si no se conoce la forma de utilización se pierde el tiempo.

Esa formación de las personas, mayores o no, es imprescindible, para asegurar el asentamiento de la población y la efectividad de los hechos y del acercamiento y utilización de los servicios en lugares tan poco habitados como en Soria.

La continuidad de las cosas exige, no sólo que se acerquen las mismas, es preciso que se facilite, y si es preciso que se enseñe su utilización y su acceso al conocimiento; ello implica, y ya, una ampliación del abanico de acceso, no sólo para jóvenes, media edad, etc., para tener es utilización universal a los efectos de mantener la calidad de vida.

Pero todo esto tiene su tiempo, no es algo automático, -lo que pensaría muy unidireccionalmente dirigido un pensamiento obsoleto y sin contenido normativo-, pero las iniciativas, porque evolucionan, han de ser elogiables, y es de esperar que se consoliden en el tiempo y mejoren, porque si esto surge como anuncio en supuestos de personas mayores, todos vamos hacia ese aspecto, no hay que olvidar que personas de menos edad, sean de 45, o de 55 años, también pueden necesitar esta ayuda o auxilio colaborador, pues los procedimientos son más complejos o, así, los hacemos. Por ello nos adaptamos y habremos de adaptar nuestra posición habitual en las relaciones sociales.

En esa tendencia y línea se encuentra el art. 12 de la Ley 39/15, cuando dice,

“Artículo 12 Asistencia en el uso de medios electrónicos a los interesados

Las Administraciones Públicas deberán garantizar que los interesados pueden relacionarse con la Administración a través de medios electrónicos, para lo que pondrán a su disposición los canales de acceso que sean necesarios así como los sistemas y aplicaciones que en cada caso se determinen. Las Administraciones Públicas asistirán en el uso de medios electrónicos a los interesados no incluidos en los apartados 2 y 3 del artículo 14 que así lo soliciten, especialmente en lo referente a la identificación y firma electrónica, presentación de solicitudes a través del registro electrónico general y obtención de copias auténticas.

Asimismo, si alguno de estos interesados no dispone de los medios electrónicos necesarios, su identificación o firma electrónica en el procedimiento administrativo podrá ser válidamente realizada por un funcionario público mediante el uso del sistema de firma electrónica del que esté dotado para ello. En este caso, será necesario que el interesado que carezca de los medios electrónicos necesarios se identifique ante el funcionario y preste su consentimiento expreso para esta actuación, de lo que deberá quedar constancia para los casos de discrepancia o litigio.

La Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales mantendrán actualizado un registro, u otro sistema equivalente, donde constarán los funcionarios habilitados para la identificación o firma regulada en este artículo. Estos registros o sistemas deberán ser plenamente interoperables y estar interconectados con los de las restantes Administraciones Públicas, a los efectos de comprobar la validez de las citadas habilitaciones.

En este registro o sistema equivalente, al menos, constarán los funcionarios que presten servicios en las oficinas de asistencia en materia de registros”.

Esta facilidad normativamente prevista de colaboración debería de extenderse en otras esferas, porque no sólo es facilitar el acceso, es poner los medios para que el mismo sea real y efectivo.

Ya el sistema dependerá de los sitios, de las comarcas y de la composición personal.

Por ello, con toda razón es elogiable, muy elogiable por su claridad expositiva y su prosa absolutamente meridiana, el comentario en Heraldo de Soria del día 4.3.2023, de Félix Villalba cuando pone de manifiesto la actuación positiva de la mercantil La Hoguera, que desde 1986 está en San Pedro Manrique y ha conseguido que la población pasara desde 950 habitantes a 449, y en el 2022 tenga San Pedro 643 vecinos.

Frente a culturetas venidos a menos, de raigambre exclusiva del dinero público, y que no les gusta que les molesten en sus vacaciones, como los componentes de esas asociaciones que hacen cinco con tres personas, y que sólo aspiran a que no haya ruido, que no haya público, que no haya nada, porque ellos no se gastan nada en la zona, no sea que la misma se revitalice.

Por ello Villalba con preciso y puntero estilo narrativo termina indicando que se produce un “movimiento contra la instalación de dos granjas de cerdos. Su marido…, es embajador de España ante la OCDE y hombre de confianza de … (tantos y tantos). El enfrentamiento con el Ayuntamiento es duro y se ha roto la colaboración que existía en el ámbito cultural. Es el choque entre lo urbano, representado por el embajador ante la OCDE y su esposa, y lo rural, donde hay gente que vive de los cerdos y estos pueden llegar a obrar milagros como el de San Pedro Manrique. Allí no hay protestas conocidas por los cerdos”.

Y no nos digan que somos injustos, o cochambrosos, porque no hay nada mejor que decir a los demás lo que son esos culturetas y culturillas de inexistencia de relieve y de menguado efecto, pero que les gusta vivir como “si quisieran a su querídiii….simo lo que sea” mientras les den tranquilas vacaciones o “charlitas ocasionales” y que, claro, no las merecen bajo ningún concepto y, además, sólo buscan la financiación de lo público, ellos de poner nada.

Fdo.: Saturio Hernández de Marco