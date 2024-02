TRIBUNA / Tractores grotescos

Martes, 06 Febrero 2024 09:07

Mario González, al hilo de la tractorada que se celebra este martes, incide en el problema de fondo que sufren los agricultores y ganaderos y que no es otro que políticas aprobadas en la UE y aceptadas desde hace décadas por los partidos que gobiernan en España.

Seguramente los agricultores tienen muchas razones por las que protestar, sin embargo, yerran al dirigirlas contra la ciudadanía que, al final, es la única afectada por sus tractoradas y cortes de tráfico. ¡Resulta patético ver a todos los partidos sumarse ahora a sus protestas! Si protestan contra la carga burocrática de la PAC, contra las mamarrachadas de la Agenda 2030, contra los impuestos abusivos, contra la sobrerregulación ambiental, contra la ilógica protección de los animales, contra la dispersión de criterios fitosanitarios, tanto dentro como fuera de la UE, que afectan a los productos acaban en nuestros mercados, contra el falso etiquetado… ¿por qué no dirigen sus protestas contra la PPSOE que es la autora de todo esto, en lugar de obstaculizar la vida de sus clientes? Respondo: primero, porque son idiotas y, segundo, porque están dirigidos por unos sindicatos ¡a sueldo de la PPSOE! Por eso nunca logran estructurar ni consensuar sus reclamaciones, que se quedan siempre en agua de borrajas, y por eso les facilitan esta explosión de rabia antes de volverles a sacudir. Queridos labradores, si seguís votando a la PPSOE os seguirán dando por la retambufa.

La PPSOE debe ser vuestro único objetivo porque son ellos, y nadie más, los que con sus sucesivos gobiernos en estos últimos 45 años os han colocado donde estáis: al borde del abismo. Después -no os engañéis- vuestros propios votos lo han hecho posible porque me juego café y pincho de tortilla del Ayllón a que aproximadamente un 90% votáis a la PPSOE. ¡Votáis a vuestros propios torturadores! La PPSOE lleva décadas haciendo lo que le dicen la UE y el Tío Sam –prepararos para lo que viene de Marruecos, porque ha sido definitivamente adoptado por los USA- y por eso se dedica a desmantelar el campo y la industria agroalimentaria española, en favor de la globalización alimentaria y de la logística y la distribución que conlleva. A los consumidores nos hacen dependientes de una mierda de comida a precios, eso sí, muy bajos. ¡Esta es la trampa y hemos caído todos! Hombre, tener una granja de cerdos no es bonito, que la tengan los chinos. Hombre, todas esas vacas y ovejas sueltas… Mataderos aquí, qué perezón, etc… Una nueva expresión del clásico ¡qué inventen ellos!

La PPSOE quiere una España de turismo y pandereta por eso crecen las costas y decrece el interior. Lo peor es que en este interior, en esta España Vaciada, nos estamos volviendo demasiado europeos, más que en Bruselas. El campo está para pasear sin obstáculos visuales y, por supuesto, sin granjas ni animales. Las protestas os separan de la ciudadanía que piensa que atáis a los perros con longaniza gracias a una PAC que os garantiza millones sin trabajar. Y en parte tienen razón: ese subsidio agrario ha contribuido a llevaros como ovejas modorras a este matadero donde os encontráis hoy. ¡Y con vosotros, a todos nosotros! La ciudadanía es urbanita y piensa –angelicos- que soy vosotros los que deterioráis el medioambiente. Que las vacas contaminan… Son las otras víctimas de la PPSOE, de su adoctrinamiento, de su polarización y de su miedo. ¡Estos burócratas de la PPSOE son los que están acabando con nuestros agricultores, ganaderos y pescadores a los que tienen sujetos por la PAC!

El maná de la PAC tiene una letra pequeña que asfixia a nuestro sector primario y lo deja a merced de los partidos políticos y, por ende, de los intereses internacionales del Bloque USA, que poco o nada tienen que ver ya con los nuestros, con los de España. Necesitamos recuperar al labrador-ganadero-empresario que busca la rentabilidad en su propia producción y que no depende de la PAC (aunque la cobre). Necesitamos integración y potenciar el cooperativismo para sacar adelante nuestras producciones respetando la sostenibilidad y el medioambiente para seguir cosechando año tras año. Necesitamos tecnología para potenciar los resultados y necesitamos agua para hacer todo esto posible. Nos sobra la PPSOE y con ella nos sobra la Política Agraria Común de una UE que cada vez genera más problemas, en lugar de resolverlos. Recuperemos a nuestros agricultores y ganaderos y, con ellos, nuestra soberanía alimentaria. ¡Como dependamos de Marruecos vamos listos!

¿Queréis protestar? Hacedlo contra la PPSOE y no la votéis bajo ningún concepto. Nunca más. Estos inútiles se tienen que ir a su casa. No obstante, si el cuerpo os pide guerra, dejad las carreteras tranquilas y llenad las sedes de la PPSOE hasta los topes de mierda, como escatológico epítome de las regulaciones con las que os están enterrando. A los demás, copón, dejadnos en paz que somos vuestros aliados y clientes.

Fdo: Mario González Casado. Abogado. Mautiko Abogados.