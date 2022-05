TRIBUNA / Sobre la financiación de Soria ¡Ya!

Fernando García aconseja a los procuradores de Soria ¡Ya!, en este artículo de opinión, a ser transparentes en el dinero que reciben, para consolidar el proyecto político y no dar pavulo a los mal pensados y difamadores.

Al ingresar, para la pasada campaña electoral, la cantidad que había comprometido cuando en 2019 publiqué un artículo, aquí en El Mirón de Soria, a favor de que Soria ¡YA! se presentara a las elecciones, olvide incorporar al ingreso mi NIF.

Así que poco después del gran triunfo electoral con 3 procuradores, sacando incluso más votos que PSOE y PP juntos, me llamó una persona de Soria ¡YA! indicándome que era preciso subsanar este error pues de lo contrario el dinero iría a parar a Hacienda, pues así es la ley electoral para que los ingresos sean legales. Como ninguno de los dos estábamos por la labor, subsanamos el defecto.

Tuve, con mi interlocutor, por tratarse de persona afable y sincera que ha dedicado mucho tiempo a la causa y que con su sola presencia impone un equilibrio y moderación para que las reivindicaciones y el sentido común impere, la ocasión de hablar de la financiación de Soria ¡YA!.

Con la sinceridad que he adelantado mi indicó que ahora tendrían dinero, refiriéndose, creo, a los 10 mil y pico euros que mensualmente les ingresarían. Respondí, que me parecían insuficiente a pesar del buen hacer de los currantes de la organización que con más rendimiento (cada una hace el trabajo de dos) y que actualmente se encuentran desbordados ante el aluvión de solicitudes de colaboración.

Le comenté que los partidos tienen unas organizaciones muy fuertes y excesivamente financiadas con nuestro dinero y con el cual uno de sus objetivos sería ir anulando a Soria ¡YA!. Así sugerí algún tipo de cuota ya sea como afiliado, simpatizante o lo que sea para poder competir en igualdad de condiciones económicas.

Esto naturalmente, no se hace ni en un día ni en una semana, pero es algo a tener en consideración para la solidez del proyecto y el desencanto de los que auguran una pronta desaparición o irrelevancia. Son tan ignorantes, los que esto expanden, que aún no se han dado cuenta, que no en cada portal, sino en cada familia hay un defensor y votante de Soria ¡YA!, en cada comercio, empresa etc. también. La campaña es permanente.

Soria ¡YA!, no es una anécdota, como han sido otros, si no la base del proyecto más sólido que tenemos para un futuro esperanzador y donde se aglutinan, sentimientos y emociones incluso algo de venganza en busca de aquello que creíamos que se nos daría por justicia y de lo que se nos ha privado con la traición y connivencia de los grandes partidos y sus politicos. Los votos así lo expresaron.

Y no solo hablo de la capital. En cada pueblo por pequeño que sea hay una habitante que rechazaría ser candidato del resto y no dudaría en comprometerse con Soria ¡YA!,. Pero esto lo dejaremos para otro artículo.

Saben los tres procuradores y es preciso recordarlo, la gran responsabilidad que han adquirido. Saben que han sido depositarios de un premio muy superior al de su aportación sin por eso desmerecer por su puesto su dedicación y trabajo que hasta la fecha son notables.

Pero para los mal pensados y difamadores que los hay sobre Soria ¡YA!, para los que dicen que se ya están comportando como los de los partidos, yo sugeriría a los procuradores de Soria ¡YA! y a la organización que periódicamente dieran cuenta detallada de los ingresos que reciben-ellos y si tiene la organización- y su distribución, dejando las cosas inequívocamente claras. Desde lo que va a su bolsillo como nomina (en sustitución de la que tenían, pues los tres trabajaban) a lo que se paga por local o cobran las nuevas incorporaciones de trabajadores, necesarios e imprescindibles para la estructura, crecimiento y desarrollo de Soria ¡YA!.

Y con esa conducta o rendimiento de cuentas absolutamente necesario, el resto vendrá por añadidura, ya que las equivocaciones, que alguna han podido tener y seguramente tendrán en el futuro, se perdonan, pero la falta de transparencia económica NO.

Fdo: Fernando García Aparicio