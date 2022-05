Soria ¡Ya! exige finalizar las autovías

Viernes, 20 Mayo 2022 21:17

Al grito de “en Madrid las radiales y aquí los funerales” o “Gobierno nacional, autovía ya”, la plataforma Soria ¡Ya! ha exigido este viernes al Ejecutivo que se deje de excusas para finalizar los trabajos las autovías del Duero y de Navarra, que atraviesan la provincia y que llevan tres décadas de promesas e incumplimientos.

https://www.facebook.com/ElMironDeSoria/videos/415985960089358

La plataforma Soria ¡Ya! ha convocado esta tarde una protesta pública, ante las puertas de la Subdelegación del Gobierno en la provincia, para reclamar la finalización de las autovías del Duero y de Navarra, que llegan tres décadas de promesas e incumplimientos y están a menos de la mitad de su ejecución.

Durante la concentración, a la que han acudido más de doscientas personas, se han coreado diferentes esloganes, entre ellos "Soria ¡Ya!, autovías ¡Ya!", "Menos corbatas y más excavadoras", "treinta años, de mentiras"

Una de las portavoces del movimiento ciudadano, Silvia Largo, ha leído un manifiesto en el que ha advertido al Gobierno de España que no cejarán de reivindicar el derecho de los sorianos a tener unas infraestructuras de comunicaciones dignas del siglo XXI.

Largo ha asegurado que los sorianos están hartos de que les consideren ciudadanos de "segunda" en inversiones y de "primera" a la hora de pagar impuestos.

"Somos pocos, pero muy luchadores. Amamos nuestra tierra y creémos que tiene futuro y juntos lo conseguiremos", ha manifestado.

Además ha denunciado que los sorianos llevan tres décadas sufriendo planificaciones fallidas, cambios de trazado, ejecuciones a medidas, reducciones presupuestarias, mentiras y promesas incumplidas.

"Hace más de 2.000 años los romanos consideraban esencial una infraestructura viaria que recorría la Península, desde Aragón a Portugal pasando por Numancia. Este recorrido era similar a la de la autovía del Duero. MIles de turismo y transportistas recorren diariamente este ínfame camino. 30 años llevamos ya esperando a que se convierta en autovía del Duero, y que debería tener continuidad en la A-15, para conectar Soria con Navarra", ha reivindicado.

Largo ha recordado que en 1993 la autovía del Duero fue declarada de interés estratégico regional, por parte de la Junta, y desde entonces los responsables políticos "de uno y otro color" han hablado de esta vía como un eje vertebrador y de una prioridad para el desarrollo económico y social, pero han pasado casi treinta años desde que comenzaron los primeros trámites y a fecha de hoy sólo hay en servicio 70 kilómetros de 210.

"En 2022 la conexión con Valladolid sigue teniendo un recorrido ínfame, soportando un tráfico diario de más de 7.000 vehículos, cuyos conductores se juegan la vida en cada adelantamiento. Algunos tramos de esta carretera 122 tienen unos índices de peligrosidad 400 veces superior a la media española", ha censurado.

Largo ha señalado que en Madrid y Valladolid los partidos políticos no paran de hablar de la España vaciada y se ha preguntado cómo no se va a despoblar una tierra a la que cuesta tanto llegar y cómo una empresa se va a instalar en Soria si le cuesta más transportar sus productos.

Para la plataforma, la conversión completa de la N-122 en la Autovía del Duero es una obra imprescindible porque la ciudadanía de Soria “tiene que desplazarse a Valladolid por motivos médicos, laborales y educativos”; porque hay que facilitar el crecimiento de las empresas y comercios sorianos; porque es una promesa incumplida “de forma constante que año tras años cuesta vidas”; y porque “ser menos no resta derechos”.

De este modo, los manifestantes han exigido saber cuál es el estado de adjudicación y ejecución del resto de tramos de la A-11 y la A-15 “en los que apenas hay avances”.

También, que el Gobierno de España explique públicamente si está pensando instalar peajes en las autovías que atraviesan Soria para costear sus obras, aunque éstas no estén acabadas;

que reconozca los continuos retrasos de esta infraestructura; que “acelere” las obras de los tramos que actualmente están en ejecución; y que todo quede reflejado en los PGE, con las cuantías necesarias para finalizar cada tramo.

Y por último, que el Gobierno de Castilla y León “movilice sus instituciones” para que “en Madrid” no se olviden de la ciudadanía soriana, ni de las autovías de la provincia.

Así, Soria ¡YA! ha anunciado que no va a parar de reivindicar unas infraestructuras “dignas del Siglo XXI”, ya que “no se pueden incumplir de forma sistemática compromisos adquiridos, sólo porque 88.000 sorianos supongamos muy poco rédito electoral”.

Respecto a la autovía que conectaría Soria y Navarra, la plataforma ciudadana ha señalado que “hasta la fecha, no se ha movido ni una palada de tierra” y que, incluso, algunos trámites, como las declaraciones ambientales, han alcanzado su fecha de caducidad.

Por todo ello, Soria ¡YA! ha denunciado públicamente la “vergonzosa demora” para acabar una autovía proyectada hace tres décadas; “las excusas peregrinas” que han sido utilizadas para justificar los constantes retrasos, como el frío, el hielo o las lluvias; la “intolerable falta de previsión, ante el presunto descubrimiento” de una calzada romana conocida por todos; y el “desvío” de fondos europeos para la A11 destinados finalmente para construir otra autovía: la que va desde León a Burgos