TRIBUNA / Palmamos y criticamos

Lunes, 13 Noviembre 2023 07:40

Saturio Hernández de Marco incide en este artículo de opinión en las críticas públicas y las derivadas jurídicas de asuntos urbanísticos que siguen dando titulares en Soria como el Cerro de los Moros y su reciente sentencia judicial.

Hay una canción sobre Criticar por criticar, de Fangoria, y otra cuestión que es lo de palpar, que representa una apreciación subjetiva de algo que está en el ambiente, que puede apreciarse o no de modo que si no se aprecia, es un clamor ciudadano que está, pero que el sujeto que dice no palpa.

Y eso de no palpa, de no palpar, no puede o no debiera ser criticable, aunque sea criticar por criticar, y eso, seguro, lo hemos de aprender y aprehender, pues evidentemente me dicen que diga, y yo digo que tú digas que no es eso, es lo contrario de lo que yo he dicho, pero es lo que se impone, y eso es relevante, cuando hacemos tribunas con mayor o menor acierto y, eso, se traduce no, en que nos hagan caso, que no nos lo hacen, sino en que nos lean, que sí nos leen, más o menos, por mucho que hablemos de las asociaciones de toda ralea o de todo pelaje, que se forman en números incontables, aunque sean tres personas las que van variando y tengan defensores de la nada, que se sienten –qué gracia- “ofendiditos” por llamar a esas denominadas asociaciones de toda ralea o pelaje; que pudiendo ser de oro y platino, no lo son por su propia inefectividad y no preocuparse de nada, y menos de lo que es relevante para la realidad social, como el adoquinado y cosas similares.

Es por ello que si los que hacemos tribunas, y no los que escriben los que otros les ponen, y sólo firman, ¿verdad acólitos?, intuimos transcendencia, en el adoquinado salvaje, en las multitudes de variaciones de plan general, que no se terminan, en el bloque de 16 plantas, ah, no ocho.

En el embudo, embudado, con un recurso del cual sabremos en su momento la sentencia, que es de esperar que vaya a favor de …, y eso lo dijimos en su día, el Mirón 23-5-2023, “El Embudo del Espolón y el recurso”.

Y con el hoy famoso tema, cuestión o materia del Cerro de los Moros, en relación al cual hay cuestiones que tratar, pero lo que palpamos los que escribimos, no es lo que se palpa o puede palpar por los titulares de los poderes públicos, algo incontestable por ser ellos los que deciden y nadie se va, aunque, debiendo hacerlo, no han puesto de relieve los incumplimientos de la Ley, porque si ahora hay nuevos propietarios, cómo se va a dar una edificabilidad, y en otro paraje, conforme a sentencia, si lo que ha recibido el Ayuntamiento sólo, parece, tiene la posesión, no inscrita en el Registro.

Y cómo va a aparecer en el hecho de la ejecución, si algún día la sentencia del Juzgado se confirma –creemos que no- una entidad que no ha sido parte procesal; se podría decir que por transmisión, pero si eso fuera así, que podría serlo, se transmite los derechos y las obligaciones desde su origen; y si la denominada posesión del terreno no se puede inscribir, ¿se podría ceder y transmitir lo que dice la sentencia, siempre que ésta llegara a ser firme, es decir no habría obligaciones entre las partes correspectivas, (concepto de derecho de obligaciones bilaterales, y que se refleja en su histórica obra de Derecho Civil, de Castán Tobeñas, presidente que fue del Tribunal Supremo).

O con el manido aspecto de los Pajaritos II, y su interminable regularización, permuta por medio, y todavía más por medio de una modificación del plan general, y de una acción pública en vigor.

Qué cosas tiene ese Ayuntamiento, que gasta mucho papel, en contestar cuestiones de transparencia y por cuya vía ya se tiene la sentencia del Cerro, que el Ayuntamiento ha acordado recurrir y es de esperar con éxito.

Pero no es preciso el cambio de rumbo, parece que no, pues este rumbo da mayorías, tras mayoría absoluta, y que dure, y que duren, pero eso genera que no haya que cambiar nada, eso parece, puesto que por qué se va a cambiar, el Alcalde, y además, si los demás miembros de la Corporación no impulsan iniciativas y similares, o son tan poco significativas que no tienen relevancia de noticias de todos los días, no del ciento al viento, pero ello es por el poco trabajo y poco estudio, no decir que se puede edificar en los bordes del Cerro, que sin cobertura legal se dice que es posible, y eso no es así y no es posible.

Igual que la vía de la legalización de los Pajaritos II, pues la misma, si llega, qué, el tiempo será casi infinito y mientras tanto, pues nada, ni comprador, ni pre…, pues la inseguridad fabricada entre todos genera la duda de lo que se hace si es positivo o no: y no da la impresión.

Fdo. Saturio Hernández de Marco