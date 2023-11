La siesta también tiene sus refranes

Lunes, 13 Noviembre 2023 07:29

La Fundación Científica Caja Rural (FCCR) ha publicado un nuevo capítulo sobre los refranes de la dieta mediterránea, dedicado en este ocasión al baile, la lectura, la siesta y el medio ambiente.

La FCCR ha decidido aumentar la serie de refranes vinculados a la dieta mediterránea, con otro fascículo -nº 55- dedicado al vino -brindis- y al agua.

El volumen VIII recoge 106 refranes de baile y lectura, como “quien no quiere bailar, que no vaya al baile” o “quien no sabe bailar piensa que la orquesta es mala”; 73 refranes de siesta, como “ningún día es tan malo que no pueda arreglarse con una siesta” o “piensa por la mañana, obra al mediodía, come por la tarde y duerme por la noche”; y 150 refranes del medio ambiente, como “entre salud y dinero, salud quiero”, “salud, amor y hogar hacen el bienestar”, o “quien salud no tiene, de todo bien carece”.