TRIBUNA / Lo inconcreto, Soria y otros

Domingo, 24 Marzo 2024 08:24

Saturio Hernández de Marco incide en este artículo de opinión en los planteamientos inconcretos en determinadas argumentaciones sobre actuaciones urbanísticas en la ciudad de Soria.

Muchas veces hacemos de lo que consideramos esencial algo genérico e inconcreto, porque no sea que se nos entiendan y se molesten más gentes, más personas de lo previsto. Pero eso es Soria, no se diga tal o cual cosa que se “semienfadan” esos que quieren tantíiiiiisimo a su queridíiiiiiiisima Soria, pero viven fuera, no se gastan nada en Soria, cuando están en los bares, parecen estatuas hasta que alguien les invite, y presentan folios en denominada correlación, como esas alegaciones de 100 folios, (qué trabajos nos manda el Señor). Eso sí todo lo que reciben es del erario público, no de su actividad.

Porque, por ejemplo, si hablamos de Los Vuelos de los Pájaros, tendríamos que decir de Pajaritos II, y eso se entiende muy bien. Pero a lo mejor para otros que dicen con voz muy queda que ha de dimitir tal o cual concejal/a/e, expresión estúpida que nunca sustituirá a los sustantivos epícenos.

Y no posicionarse como hacen los que escriben de no se sabe qué sospechas, cuando el almirante de mano de hierro y eximio titular de la navaja de Ockham ha ganado toda demanda, (no como los que no esperan ganar nunca por su esfuerzo y ningún bien hacer y menos conseguir mayorías absolutas, ni de las otras en más 32 años, u 8 elecciones locales), y que se pronuncia muy suavemente, como si no fuera con él la posición de que si le gustará que en el Cerro se edifiquen 1304 viviendas, y eso se trasluce y traduce en que no tiene en cuenta los hechos.

Qué cosas.

Pero si por otras parte nos entretenemos en elucubrar sobre la aplicación de tal o cual Ley, caeremos en lo inconcreto de ese poder público que dice existen tantas sentencias en la dirección que cada uno quiera que, cualquiera de ellas, no sirven para argumentar una negativa a construir; eso sí siempre que no se apruebe un acuerdo de Junta de Gobierno en que se autorizan las viviendas en cuatro plantas; y luego se le da un impreso de edificación en cinco plantas, no firmado por nadie, pero que lleva a realizar la estructura de cinco plantas sin proyecto aprobado, pero la estructura de cinco plantas se ejecuta, aunque luego se paraliza, más tarde se abre expediente de disciplina con demolición, luego se sustituye por una pequeña multa de 150.000 euros, (hay personas que piensan en 1.500.000 euros), se abre contencioso, no se contesta, por ahora, a la acción pública, algunos precompradores –o compradores hoy- se meten en las viviendas, nadie dice nada, y no hay silencio positivo, por la pequeña o gran disputa que esa inexistencia la dice la Ley 39/15.

Bueno pero esto sirve también para la papeleta del Cerro de los Moros con clara y muy brillante actuación inspiradora de su gestión cierta y directa del almirante de mano de hierro, concepto más largo que el de alcalde, y con éxito evidente así la desestimación de la última reclamación al Ayuntamiento, ya será la anteúltima, porque ese convenio insípido e incoloro pero perjudicial al interés municipal del 2006, en el que algunos/as /es pensaban salir de su ostracismo financiero, pero que se han quedado en aguas del mar de los sargazos.

E incluso lo inconcreto es hablar del Numancia para ver si sube de modo directo y … .

Fdo.: Saturio Hernández de Marco