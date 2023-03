TRIBUNA / Glosas municipales

Jueves, 09 Marzo 2023 06:59

Ángel Coronado reflexiona en este artículo de opinión sobre las ideas contenidas en el plan Orígenes, del Ayuntamiento de Soria, y la apuesta por la sostenibilidad mientras se persiste en no solucionar el embudo del alto del paseo del Espolón, cuyo coste sería mucho menor.

Lo normal en la glosa o comentario es empezar por el principio de la cosa que se comenta o se glosa. Pero dada la naturaleza de lo que gloso, empezaré por el final. Dice así

La inversión total del Plan Orígenes II es de 2.370.000 euros

Su desarrollo está previsto para los años 2024-2025-2026.

Pero gloso también la cosa general del plan Orígenes. Empezaré por el final. Dice así;

“En este sentido ha recordado [la concejala de Turismo Yolanda Santos] que las líneas que se quieren promocionar del Ministerio de Turismo, coinciden con las acciones definidas en el Plan de Dinamización Turística que ya se aprobó por parte del Ayuntamiento de Soria y que “engloba los ejes a los que se quieren destinar el turismo de la ciudad” y que a su vez apuesta por la desestacionalización del sector. (El proyecto “Soria orígenes solicita 4 millones al Plan de Sostenibilidad Turística para el Duero y Valonsadero” El Mirón de Soria 4/10/2021).

Al hilo de lo cual me voy poniendo al día de esto del proyecto “Soria Orígenes” y del autobús pequeñito que nuestro alcalde quiere organizar para ir a Valonsadero según el proyecto de nuestro alcalde que gloso y que se ha presentado en el Plan de Sostenibilidad Turística del MITECO que ahora no gloso pero que me gustaría glosar en eso que dice de la España vaciada que no hay otra para instalar en ella todas las energías renovables que sean precisas, y que según la concejala de turismo Yolanda Santos se divide en cuatro ejes.

“Santos ha recordado que algunos de los objetivos del Plan de Sostenibilidad del Ministerio de Turismo son los mejorar la rentabilidad para generar empleo, diseñar modelos turísticos responsables y sostenibles, generar productos vinculados a la naturaleza, formar al sector empresarial, implicar a los actores en la protección de los turísticos o mejorar la digitalización.” (La misma fuente)

En el Duero entrarían en acción 'Duero inside', 'Duero Birdwatching' y 'Duero Activo' según uno de los cuatro ejes de cuyo número no me acuerdo, pero en Valonsadero actuaría de inmediato el Startlight Parque Estelar, una especie de geoparque desde cuya plataforma se lanzaría un itinerario cultural y algo sobre los primeros pobladores. Y al eje cuarto, el funcionamiento del eje gestor, no le hace falta glosa ninguna: veinte puestos de empleo directo y punto pelota, pero a lo del Duero lo gloso ya: un planetario, un nuevo museo del agua y sobre todo lo de la vía ferrata y una escuela de escalada.

Me temo que ya estoy llegando al final de la glosa que, habiendo empezado por el final, me temo que ya estaremos llegando al principio. Me repaso lo de los dineros. Me parece que el Ayuntamiento, a través de Soria Orígenes” ha pedido, así por las buenas, cuatro millones de euros al MITECO. Pero es que además, y aparte del autobús pequeñito para ir a Valonsadero, tenemos el plan “Soria Orígenes II. Y este plan no es otro que el principio de mi glosa, pero antes, de pasada y a toda prisa glosaré lo de “Inaceptable”. Inaceptable y otro punto pelota, inaceptable que ensalcen poca población para traes renovables (El Mirón, 5/04/2023, pero más aprisa todavía una glosa rapidísima, porque me parece increíblemente sagaz de oportunísima oportunidad instantánea de millonésima de segundo eso de que se lamente lo del retroceso femenino en derechos por parte de un partido que asociado a otros dos quieran enviar un autobús pequeñito a Valonsadero….

Perdón, perdón. Que me hice un lío y punto pelota. Quise decir lo de la ley del sí es sí. Lo que tiene mucha más miga que lo de que un vaso es un vaso, pero que para esos del sí es sí de tanta miga, tres partidos se han puesto de acuerdo en eso de reformar lo de que sí es sí para que se parezca a lo de que un vaso es un vaso del inefable Mariano. Cayeron en la cuenta de que una cuenta es una cuenta y punto pelota. Y seguiremos trepando por el Everest de nuestra glosa. A medio paredón helado recuerdo lo de Noviercas. Dios, que manía.

“Orígenes II”. 25 millones de euros. 2.370.000 con un 100 por cien de financiación NEXT. 60 millones de euros que con ayudas alcanzan los 46m aparte de los ya 16,5 entre los cuales 14,5 son fondos de recuperación.

De ninguna forma dejaré de glosar lo de los carritos tipo minusválido para efectuar las visitas a las pinturas rupestres, lo que junto a lo del pequeño autobús a Valonsadero que me tiene prácticamente bloqueado, perdóneseme, me lleva derecho a lo del embudo del Espolón que no gloso por glosado. Os habréis fijado, pero ahora los enormes autobuses de nuestra ciudad peatonalizada, descarbonizada y humanizada se han vestido de anuncios. Anuncios que dejan ver desde dentro lo de fuera pero que no dejan ver desde fuera la España vacía de dentro, digo el autobús vacío de dentro. Perdóneseme.

¡Con lo fácil que sería, de un solo mandoble y punto pelota, arreglar lo del embudo del Espolón con cuatro euros sostenibles y resilientes del “Orígenes II” y dejar tal cual está todo lo demás. Dios, qué manía!

Fdo: Ángel Coronado