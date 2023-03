Dos últimos días de proyecciones en festival mujerDOC

Jueves, 09 Marzo 2023 08:02

El festival mujerDOC, organizado por la ONG Mujeres del Mundo y el Ayuntamiento de Soria, llega a los dos últimos días de proyectos a concurso.

Las directoras de los documentales Being a mother, Huellas y The illusion of abundance (jueves día 9) y de Las cartas perdidas y Etxetxipia (Casa pequeña) (viernes día 10) estarán presentes en los dos últimos días de proyecciones A Concurso del Festival.

PROGRAMACIÓN DÍAS 9 Y 10:

SECCIÓN A CONCURSO

9/03 JUEVES

18 H

All Her Dying Lovers. Anna Benner, Eluned Zoe Aiano. 5 min. República Checa. 2020. (VOSE)

Director Anna Benner, Eluned Zoe Aiano

Producer Anna Benner, Linda Dedkova, Martin Hulovec

All her Dying Lovers se basa en una historia que comenzó como un rumor de la Segunda Guerra Mundial en Checoslovaquia y terminó en los periódicos internacionales en 2014.

La historia involucra a una enfermera, nazis, seducción y sífilis, pero nadie puede ponerse de acuerdo sobre lo que realmente sucedió. Nuestra película vuelve a investigar esta leyenda urbana a través de entrevistas con los habitantes actuales de la ciudad, que se utilizan para crear un retrato animado de la mujer desconocida en el corazón de todo, que puede ser o no una heroína feminista y que puede o puede no haber existido.

Malakooti Malakooti. Javier Gómez Bello. 7 min. Austria. 2020. (VOSE)

Guion y Dirección / Writer and Director Javier Gómez Bello

Música / Music Pietro Dossena

Fotografía / Photography Raquel A. Palero

Anahita es una cantante de ópera iraní. Debido a la prohibición que existe en el país para ser cantante solista, a los 20 años decide dejar su tierra para perseguir su sueño.

Being a mother. Anabel Abril, Cristina Hernández. 61 min. España / Spain. 2022. (VOSE)

Dirección / Direction Anabel Abril, Cristina Hernández.

Tras una ardua búsqueda, las periodistas Anabel Abril y Cristina Hernández contactan con las cinco madres y familias que protagonizaron la serie hace 38 años y les plantean de nuevo preguntas sobre la maternidad. ¿Han cambiado sus opiniones, sus sentimientos, sus expectativas? ¿Tienen sus hijos y nietos una visión distinta de la maternidad?

SECCIÓN A CONCURSO

9/03 JUEVES

20 H

Huellas. Relatos de Amor y Violencias. María Esther Martín Pineda. 61 min. España. 2021.

Edición y realización / Editing and realization María Esther Martín Pineda

Producción / Production María Esther Martín Pineda

Cámaras / Camera María Esther Martín Pineda, Ana Carvajal, Ana Torres

El video documental es un viaje narrativo, desde un enfoque interseccional, por las reflexiones y experiencias de lesbianas feministas en la ciudad de Bogotá (Colombia) en torno a la identidad política, el amor y las relaciones, las violencias en sus vínculos sexo-afectivos así como sus aprendizajes y sanación.

The illusion of abundance. Erika Gonzalez Ramirez, Matthieu Lietaert. 60 min. Bélgica. 2022. (VOSE)

Dirección y producción / Direction and production Erika Gonzalez Ramirez, Matthieu Lietaert

Fotografía / Photography Matthieu Lietaert

Diseño de sonido / Sound Engineer Erika Gonzalez Ramirez

Montaje / Editing Jan De Coster, Matthieu Lietaert

Música original / Original Music Norbert Pflanzer

Edición de sonido / Sound editing Charo Calvo, Aline Gavroy

Script Jesper Osmund

Las historias de Bertha, Carolina y Máxima son de incansable resistencia ambiental y su convicción de cazar a las empresas transnacionales, donde sea que se escondan. Mantienen la lucha por proteger la naturaleza incluso cuando su vida está en riesgo.

A pesar de un juego profundamente desequilibrado, estas tres mujeres comparten un objetivo común: están liderando la lucha actual contra los conquistadores corporativos modernos. Mientras los gobiernos y las corporaciones están atrapados en una carrera global por conseguir las materias primas más baratas, Bertha, Carolina y Máxima nos cuentan una historia de coraje incansable: ¿cómo seguir luchando para proteger la naturaleza cuando tu vida está en riesgo? ¿Cuándo la represión policial, el acoso empresarial, las lesiones o incluso las amenazas de muerte son parte de su rutina diaria?

SECCIÓN A CONCURSO

10/03 VIERNES

18 H

Granny's Sexual Life. Urška Djukić, Émilie Pigeard. 14 min. Eslovenia / Slovenia. 2021. (VOSE)

Dirección / Director Urška Djukić, Émilie Pigeard

Guion / Writer Urška Djukić

Producción / Producer Edwina Liard, Nidia Santiago, Boštjan Virc, Olivier Cantherin

Animación / Animation Emilie Pigeard

Diseño sonido / Sound Designer Julij Zornik

Edición / Editing Urška Djukić

Música / Music Tomaž Grom

Cuatro ancianas, reflexionan sobre sus recuerdos de los viejos tiempos cuando eran jóvenes y lo diferentes que eran las relaciones entre hombres y mujeres entonces. Sus voces se funden en una sola voz, la de la abuela Vera, que cuenta su historia con muchos detalles. Un viaje a la juventud de la abuela y los recuerdos de su vida íntima ilustran el estatus de la mujer eslovena en la primera mitad del siglo XX.

Las cartas perdidas. The Lost Letters. Amparo Climent. 75 min. España. 2021.

Dirección y Guion / Direction and Writer Amparo Climent

Música / Music Gloria Vega

Fotografía / Photography Pablo D. Solas

Tras el golpe de Estado, el régimen de Franco aprovechó la victoria para castigar de forma cruel y salvaje a la población republicana. Más de 250.000 españoles fueron encerrados en campos de concentración y en cárceles. La represión contra las mujeres fue aún más dura, con violaciones, humillaciones vejatorias y rapadas de pelo. Muchas de estas mujeres escribieron cartas a sus familiares o amigos antes de morir o durante su encarcelamiento. Este documental encuentra sus cartas y las da a conocer al mundo para que su nombre no se borre de la historia.

SECCIÓN A CONCURSO

10/03 VIERNES

20 H

Etxetxipia (Casa pequeña). Marina Velázquez. 15 min. España. 2022

Dirección y Guion / Director and Writer Marina Velázquez

Música / Music Lourdes Iriondo

Fotografía / Photography Bárbara Fernández

Una mirada al día a día de Maria Jesús, una quesera de sesenta años nacida en el Valle del Baztán (Pamplona). Maria Jesús es la quinta generación de una familia ganadera y su negocio ha llegado a su fin, las hijas no quieren heredarlo. Es el momento de alquilar o de vender. Este es un pequeño adiós a toda una vida en el campo, a toda una generación. Una muestra sobre el trabajo de la mujer en el mundo rural.

The Repair Shop. Namai Kham Po. 12 min. Canadá. 2022. (VOSE)

Dirección / Director Namai Kham Po

Producción / Producer Béatrice Moukhaiber, Julien Fontaine

Writer / Guion Axel Laroche

Montaje / Editing Martin Morissette

Música / Music Marc-André Labonté

Sonido / Sound Ramzi Madi

Kathy Tran y Agnès Gaudreau trabajan como mecánicas de automóviles en Bâtiment 7, un espacio de gestión colectiva que facilita la integración de las minorías. Llegamos a conocerlas a través de este lugar inspirador donde realmente pueden ser ellas mismas.

Radiograph of a family. Firouzeh Khosrovani. 82 min. Irán. 2020. (VOSE)

Guion y Dirección / Writer and Direction Firouzeh Khosrovani

Producción / Producer Fabien Greenberg, Bård Kjøge Rønning, Majid Barzegar, Firouzeh Khosrovani, JoëlJent, JanneHjeltnes

Montaje / Editing Farahnaz Sharifi (Iran) & Rainer Maria Trinkler(Switzerland)

Dirección de Arte / Art Director Morteza Ahmadvand

Fotografía / Photography Mohammad Reza Jahanpanah

Diseño de sonido / Sound Designers Ensieh Maliki (Iran) & Hugo Ekornes (Norway)

Música / Music Peyman Yazdanian

Soy el producto de la lucha de Irán entre el secularismo y la ideología islámica. La historia de amor de mis padres nos lleva desde la era Shah hasta la Revolución Islámica y las dificultades durante la Guerra Irán-Irak, hasta el día de hoy, todo en nuestra casa en Teherán. En mi infancia, me vi constantemente obligada a elegir entre mis padres; cada día, soportaba la oposición de un lado y la aceptación del otro.