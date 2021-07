TRIBUNA / Cerro de los Moros. Carta abierta al alcalde

Martes, 20 Julio 2021 19:38

Ricardo Mínguez, doctor ingeniero de caminos y urbanista, dirige una carta abierta al alcalde de Soria en la que le solicita tome las oportunas medidas como consecuencia del fracaso del Consejo de Urbanismo celebrado el pasado 30 de junio, en el que la propiedad mayoritaria de los terrenos expuso su contundente negativa a aceptar la modesta propuesta que el propio alcalde les trasladó oficialmente de reducir las expectativas de edificabilidad.

Ilmo. Sr: Con su permiso y la firme determinación que creo compartimos de lograr la protección del Cerro de los Moros y la ladera Sur del Castillo frente a la pretendida agresión inmobiliaria especulativa, me dirijo a Vd. para solicitarle el cese (o dimisión por motivos personales, tan socorrida últimamente) del o de los responsables de las negociaciones que durante meses ha mantenido el Ayuntamiento con la S.L. Promotora Pilares del Arlanzón (PPA en lo que sigue) con el fin de consensuar una nueva ordenación del Sector Cerro de los Moros que atendiese el compromiso público adquirido por Vd. de lograr la protección de aquellos terrenos frente al “absolutamente insoportable exceso –barbaridad- de edificabilidad “ (son sus palabras) prevista en el PGOU y en la denominada MP-27.

La razón para esta solicitud es clara. En el Pleno del Consejo de Urbanismo celebrado el pasado 30 de junio la PPA presentó una nueva propuesta de ordenación, desconocida para el Ayuntamiento hasta una hora antes del Pleno, que, una vez analizada con el detalle que permite la mínima y engañosa información facilitada, permite afirmar que no satisface en nada las condiciones por Vd. planteadas: mantiene la edificabilidad máxima propuesta en la MP-27 (1.361 viviendas) (ni siquiera han recogido su guante de reducir el coeficiente de edificabilidad al 0,50), falsea los datos de superficie destinada a espacios libres de uso público (como máximo sería el 58,8% y no el 80% que anuncia la propuesta), hace abstracción de los necesarios equipamientos públicos (guarderías, centros de enseñanza, centros de salud, etc.) que necesitaría el nuevo barrio, agrava las ya deficientes dotaciones para la correcta movilidad y accesibilidad del barrio del Calaverón y propicia la destrucción del paisaje que debemos proteger. (En la prensa digital de los pasados días he detallado estos argumentos en el artículo de opinión “Cerro de los Moros. Ahora o nunca”, cuya lectura me permito recomendarle.)

Mayor fracaso de los negociadores municipales no podría imaginarse. En este caso se da, además, la penosa circunstancia de que, a pesar de lo anterior y frente a sus personales y prudentes aclaraciones en el Pleno del Consejo de Urbanismo de no haber podido analizar la propuesta de PPA por su tan reciente presentación, el concejal de Urbanismo expresó de inmediato su satisfacción con la misma, insistiendo con entusiasta resignación en el derecho de PPA a “utilizar lo que la Ficha del Sector les permite, con un impacto de nada o casi nada en las vistas desde San Saturio y el Castillo”, olvidando descuidadamente que la Ficha aludida establece un plazo máximo de 8 años para la utilización de tal derecho y que han transcurrido 15 años sin hacerlo, por lo que se ha perdido ese permiso; en esta ocasión evitó sumarse a los apocalípticos e infundados riesgos esgrimidos por el Secretario municipal, a falta de mejores argumentos, de debacle económica en caso de no respetar los (inexistentes) derechos de la propiedad.

Por cierto, Sr. Alcalde, por ser tema sobre el que parece ser le han facilitado informaciones alarmantes sobre las posibles indemnizaciones milmillonarias a la propiedad caso de no atender sus supuestos derechos, me permito recomendarle la lectura previa de los artículos 12 a 18, 21 y 34 a 43 de la vigente Ley del Suelo (TRLSRU, RD de 7/2015) y que posteriormente solicite su explicación profesional al responsable de los servicios jurídicos del Ayuntamiento. Le sorprenderá lo barata que resultaría al Ayuntamiento, en el peor de los casos, cualquier iniciativa de recalificación de los terrenos del Cerro de los Moros, incluso su expropiación.

En resumen, Sr. Alcalde, frente a sus aplaudidos y bien expresados deseos de llegar a un acuerdo que atendiera las expectativas de la ciudadanía soriana y del universal mundo de la Cultura, hay personas en el Ayuntamiento que aplauden lo contrario. Unos con parece que prisas por dar por resuelto el tema, y otros con el énfasis en advertir de las nefastas consecuencias que tendría el no atender las propuestas de la PPA (lo que no hicieron cuando se firmó el Convenio que sí que tuvo y está teniendo nefastas consecuencias para Soria.) Bien podrían haberle advertido de la magnífica oportunidad que el Ayuntamiento tenía a partir de 2014 de modificar el PGOU sin riesgo de responsabilidad patrimonial para las arcas municipales; parece que las prisas y los riesgos aparecen cuando la propiedad de los terrenos empuja. ¿No vio claro su partido desde un principio que las previsiones del Convenio y del consecuente PGOU eran sumamente dañinas para el Sector del Cerro de los Moros? Y eso no ha cambiado. Si le hubieran alertado entonces de las posibilidades del Ayuntamiento, ahora no tendríamos que hablar del tema: el paisaje se habría salvado.

En los próximos días o meses el Ayuntamiento tendrá que pronunciarse sobre la reciente propuesta de la PPA. ¿No cree Vd. (que ha demostrado un muy certero olfato político) que para analizarla a fondo, valorarla con objetividad y enfrentar nuevos episodios de negociación, a partir de la iniciativa municipal, se requiere otro equipo político y profesional? Es probable que, sencillamente, el asunto desborde las capacidades de gestión de los hasta ahora responsables; es posible que el temor a imaginados –que no justificados- riesgos de pérdidas económicas para el Ayuntamiento hayan anulado sus capacidades negociadoras con la PPA.

Pero, en cualquier caso, el resultado objetivo tras meses de negociación ha sido un completo fracaso para las expectativas que Vd. ha defendido públicamente. Soria no se merece los gestores que tan mal han defendido su mejor patrimonio paisajístico, histórico, arqueológico y cultural.

Ahora es el tiempo. Tome las oportunas medidas. Cumpla sus compromisos con Soria.

Fdo: Ricardo Mínguez Izaguirre. Dr. Ingeniero de Caminos. Urbanista.