TRIBUNA / ASDEN, elogio sí, lo demás no: García Solier

Jueves, 23 Noviembre 2023 07:29

Saturio Hernández de Marco elogía la denuncia de Asden en el edificio que se construirá en el solar donde antaño se ubicaba el circo en Soria, aunque matiza que el Ayuntamiento de Soria recibirá algún tipo de compensación por la operación inmobiliaria. De paso, repasa otros casos del urbanismo soriano, que vuelve a repetir errores del pasado en una ciudad mal configurada.

TRIBUNA / ASDEN, elogio sí, lo demás no: García Solier

El 17 de noviembre de 2023 en la Tribuna del Mirón se pública un muy buen artículo y comentario de Asden sobre “Asden denuncia promoción pensada para el promotor”, y analiza muy cuidadosamente la modificación de García Solier, con la barbaridad del bloque de no sé cuántas alturas, de la disminución del verde que corresponde a la Ciudad y que pasa de menos espacios libres y de zonas verdes, y otras reducciones, remitiéndome a lo publicado por Asden, con todo detalle y buen cuidado informe.

Pero es que el elogio sería completo si se nos hubiera señalado que han dicho los informes técnicos.

Y lo completaría más si se dijera cuánto recibe el Ayuntamiento por esas reducciones de espacio público y verde que, estando en el Plan General, se reduce a petición y tramitación de particulares y esa reducción o se paga, aunque se considerase innecesaria, o no se paga por los particulares o no se permite.

Y más completo sería el elogio, si supiéramos que se va a ejercitar o no acción pública de urbanismo.

El Pleno del Ayuntamiento de Soria de 3.3.2023, (ya casi tema anticuado), han pasado tres, cuatro, cinco, seis y … meses, ha supuesto y va a suponer un ¿revulsivo? sobre el Cerro de los Moros, y a esos efectos lo que ha pasado en el mismo, ha sido contado por los digitales con especial precisión; es decir se ha suspendido el plazo, o lo que sea, pero en todo caso lo que van a hacer los promotores, si lo hacen, es celebrarlo o aplaudir y elogiar lo que ha hecho la mayoría absoluta.

Viendo en este momento una película de A. Garisa, de no sé de qué año, pero de …, me lleva a señalar que todo es moderno, y lo contrario, todo en el mismo momento, como el urbanismo que reitera los fallos cotidianamente de un pasado que vuelve sin solución de continuidad para una ciudad tan mal configurada como Soria, y no se nos diga que no es así, pues recordar, el edificio de no sé cuántas alturas en el Collado, -que tiene hoy su corolario en lo indicado por Leonor del Río en la Tribuna de 3.9.23, con el ingenioso e incisivo título “El pim pam pum sanjuanero y el sueño del Alcalde”-, y edificio del Collado tan mal conformado como el que se prevé y cita L. del Río de con relevancia de los aledaños todos de la misma altura, en calles estrechas con edificios irrelevantes y de mala perspectiva y en eso se va a convertir esa proyección que se prevé y que cita L. del Río, que damos, por supuesto por reproducido.

Qué digo y quiero decir, pues que las 1304 viviendas del Cerro, previstas, pero en el alero de hacer y/o no hacer se van a mantener en procedimiento, ya que el Ayuntamiento no va a hacer nada en oposición al promotor, y el promotor no va a hacer nada en oposición del Ayuntamiento, pues esa es la tesis más real cada día de Fernando.

Y lo mismo con el hecho de la quinta planta, que no es para viviendas, y esa Quinta Planta de los Pajaritos II, ya no es más que para paneles solares, o similares, pero nada se dice que eso no está previsto en el acuerdo de aprobación de licencia sólo para cuatro alturas, edificadas hay cinco, sin razón de finalidad, y “ojo” sin inscribir en el Registro y sin extenderse a esa zona la hipoteca, parece que con Unicaja.

Y, luego, pasará lo que pase para bien y para mal, pero, vamos, no habrá indemnización, porque a nadie se le ha impedido ejercer sus derechos, y por eso no procede permuta, “ni permutita”, ni nada, pues a nada tienen derecho los promotores e igual que los ejecutores de una quinta planta sin base, pero que quiere demoler de palabra el Ayuntamiento, pero han terminado de ejecutar –encofrando parece-, pero el Ayuntamiento no lo va a hacer: qué cosas. Y eso a pesar o junto a las suaves respuestas del Alcalde, que repite, y con …, en la entrevista de Soria Noticias de 14.5.2023.

El Ayuntamiento camina directamente hacia la permuta, y así las declaraciones del procer almirante de mano de hierro, señalando, Soria Noticias 14.5.2022, que por el convenio del 2006, se mantiene el derecho, y si se vetara habría otra reclamación de mayor cuantía agregada a las dos que ya existen.

Y habría que preguntarse para que lo alegado sobre placas, si se ha previsto una permuta; las placas consumen edificabilidad, pero no la misma que si fuera ejecución de viviendas.

La propia noticia dice, para el Pleno de 3-3, pero podría extenderse a cualquier otra cosa, que el Ayuntamiento ha ampliado, en el Cerro, el plazo, tres o seis meses, para decidir sobre la aprobación provisional. Y según para qué se ha ampliado, no se sabe, no se puede hacer y queda a la decisión de los promotores.

Se dice también que la legislación no es clara, y no indica nada en este supuesto.

Y se señala, y eso es importante, muy importante, que los servicios técnicos y jurídicos no hayan informado sobre que se puede denegar la aprobación.

Pero tampoco, así se dice, que se puede aprobar provisionalmente, algo que no es posible, pues si no se aprueba, no se deniega, y se hace nada más que lo del plazo, y éste no es para subsanar posibles defectos, corren, siguen corriendo los plazos, siempre que el procedimiento esté completo; y eso se duda. Los datos aparentan con detalle que no está completo, “pero … “.

El Alcalde, el Ayuntamiento parece señalar que se suspende el plazo, o se ampla el plazo pues, con varias finalidades, una de ellas es la de reducir edificabilidad. El ¿Cerro de los Engaños” de Fernando García, el 20.3.23, señala que pase lo que pase, ni promotor(es), ni Ayuntamiento, se van a hacer daño.

Y no se ha pensado, o no se ha articulado la vía de que, con lo que hay de legislación, no se puede reducir la edificabilidad y para eso, reducir la edificabilidad, será siempre con el acuerdo expreso de los promotores, del cien por cien del sector: seguramente algo fácil para el Sr. Alcalde , claro titular de la Navaja de Ockham, como pergeñador de las soluciones de su interés.

Qué es eso de 300 viviendas en la ladera no sé cuál que dicen algunos, y sin conocer lo que tiene que invertir-gastar el Ayuntamiento para los sistemas generales ajenos y que competen conforme a la Ley a la Entidad Local; o es que ni siquiera eso saben: así parece.

Y quien ha dicho eso de las 300 viviendas o similares, como los miembros que se dicen de esas asociaciones que salen o se constituyen cinco con tres personas las mismas, no hay más, no se da cuenta o no sabe, o no se ha fijado que eso requiere una modificación de Plan General con todo su procedimiento y a aprobar por la Junta: llegara eso algún momento dentro de cinco años.

Sin denegar la aprobación provisional, no se puede, y sólo de forma motivada, empezar desde el principio una modificación del Plan General que vete la edificabilidad en la Unidad.

Eso no genera derechos a indemnizar, como en anteriores Tribunas se ha señalado, sobre todo con una sentencia del Supremo del 2006, ponente Margarita Robles.

Soria Noticias, 3.3.2023, indica que el Ayuntamiento “(se) amplía el plazo para decidir …”, y la noticia señala que según el Ayuntamiento en el día de hoy “no concurren los requisitos ni para denegar, ni para aprobar”.

Pero igual que esos alegantes los de tres que hacen cinco asociaciones de todo menos ecologistas, los de los 100 folios, (qué trabajos nos manda el Señor), no han tenido en cuenta lo que hay o puede haber en el expediente, y entre ellos, los documentos que han de existir, son, por ejemplo, el informe de la arquitecta municipal, al que se hace mención por la portavoz de Podemos, (hoy desaparecida y no en comabte), en un pleno sobre el estado del Municipio. Y del que nadie ha dicho nada, y menos los que haciendo tribunas, nos quieren edulcorar el análisis de denominadas propuestas, como si los demás no supiéramos leer y entender; quizá eso ocurre porque los melifluos de todo tipo, incluso técnicos, no son relevantes, por mucho, que, luego, hagan preguntas como si dijeran algo.

Y según lo que se lea en el acta, ya traducido todo en acuerdo, ya veremos cómo es eso, lo de la ampliación para decidir y eso depende también de los promotores.

No es comprensible la Tribuna del Mirón escrita de 4.3.23, que deja en el interrogante a quién beneficia ese aspecto, el de suspender o lo que sea cuando en una mera referencia a lo que hay, tendría que derivar su conclusión, sin necesidad de más esfuerzo o con un mínimo esfuerzo comparativo.

Se ha publicado recientemente un comentario sobre un procedimiento que se ha derivado, o parece derivarse de que un poder público no le ha contestado a una o varias preguntas, de unas “preguntitas”, en una reunión de plural contenido y no sólo de un aspecto, pues, a lo mejor, se cree que los titulares de los poderes públicos están para contestar: vano e ilusorio e ineficaz pensamiento, y, además, incierto.

Es por ello, que creo, que ha llegado el momento de ponerse serio, si es posible, en la realidad de los hechos.

Qué se prefiere, que en una reunión se conteste, y siempre de modo incompleto, y sin repreguntar, a una “supuesta” enjundiosa -es un decir- pregunta, pero no se resuelva nada, pues el procedimiento exige acuerdos de órgano colegiado, o se forme una conciencia crítica de la sociedad, de la realidad social del tiempo en que se vive, y eso se vaya consiguiendo con escritos cada vez más críticos con el actuar de los poderes públicos y los mismos se vayan publicando en todos los lugares o periódicos que se pueda.

Suficientes periódicos en papel y digitales, y los hay en Soria y en otras provincias, todos ellos de muy alto contenido positivo, para recibir, Tribunas, Comentarios y opiniones, que tienen sus visos de oportunidad y efectividad, lenta o parsimoniosa, y eso es lo que afecta a la sociedad.

Frente a esa situación, el plantear preguntas, que no se contestan, lo único que generan, y para nada, es que quien pregunta se sienta, para nada, molesto, como si eso fuera algo, y le importara a algunas asociaciones y a todos aquellos que son partidarios de construir en el Cerro de los Moros, y no se atreven a decirlo, no sea que entre sus correligionarios -del mismo número que los de esas asociaciones, que salen cinco con tres asociados- les digan que están perdiendo su crítica de las cosas.

El 2017 se publica la monografía “nuevo régimen jurídico de la regeneración urbana”, (E. Thomson Reuters), siendo autor Jorge Hervás Más, pues los análisis, dice el autor, se han de hacer sin “idolatrar”, ni pensar en marcos legales que solventen algo, que nunca lo son, pues tampoco hay planeamientos urbanísticos especialmente rígidos, o que no se tenga que hacer o decir algo por generación obligada a imperativa, y como dice Jane Jacobs “no hay ninguna lógica que pueda ser impuesta en la ciudad, la gente hace, y es a ella, no a los edificios, a los que hay adaptar nuestros planes”.

En este sentido, entiendo, es desde donde se debe tratar eso del Cerro, o las peticiones de monumentos o espacios o parajes BIC o denominaciones normativamente similares, pero siempre desde la no desaparición del contenido económico y rentable de la Ciudad para vivir en ella, porque se puede criticar y es muy criticable lo hecho en el Cerro de los Moros, en la Fuentona, en las declaraciones BIC y entre otros supuestos muy variopintos, pero eso que puede ir en esa dirección, no debe llevar a unas consideraciones negativas si no te hacen caso.

Es lo mismo que ocurre con programas y subvenciones a porrillo para el emprendimiento, la despoblación, la huida de sitios poco habitados y cada vez más despoblados y descuidados, que por muchos planes que haya el despoblamiento es intenso y sucesivo e imparable.

Es por ello que en vez de tanta “preguntita que de enjundiosa no tiene nada”, se ha de estar en el hecho de exponer opiniones y/o Tribunas.

De relieve hay que citar a Sergio García en SORIA NOTICIAS por su carta de 28.2.2022, sobre “Fondos Next Generation: Íbamos a cambiar España y estamos cambiando bombillas”, que con fluidez expresiva y con intensa agudeza crítica y, entiendo que duramente, lo que se está haciendo con los fondos.

Qué: sustituimos el comentario, la opinión, por preguntitas o similares y encima se dice, o se diga que ha dedicado no sé cuánto tiempo, como si estuviera cumpliendo una obligación, que le tienen que reconocer. Y que no le va a reconocer nadie, pues no tiene derecho a ello, ni siquiera un poquito.

Evidentemente parece que no: vale más el comentario. Y el comentario no tenemos ni obligación de hacerlo, ni obligación de que nos lean, ni obligación de que los demás lo atiendan, pues no tenemos derecho más que a realizar el comentario, utilicemos el tiempo que sea; pues lo hacemos porque queremos, no estamos cumpliendo un deber divino, ni nadie nos obliga a ello, pensar otra cosa es caer en la estulticia como necedad de la nada efectiva.

Así el buen comentario en Heraldo de Soria del día 4.3.2023, de Félix Villalba cuando pone de manifiesto la actuación positiva de la MERCANTIL LA HOGUERA, que desde 1986 está en Sam Pedro Manrique y ha conseguido que la población pasara desde 950 habitantes a 449, y en el 2022 tenga San Pedro 643 vecinos.

Y es por eso que somos partidarios de opiniones, escritos, Tribunas y de hacer y no de preguntitas que no llegan más que a los que están ahí, pocos, las asociaciones de todo pelaje dirían que multitud, pues estos comentarios son mero postureo, como las preguntas.

El art. 34.2.a) de la Ley autonómica dice: “El planeamiento general tendrá como objetivo fomentar el crecimiento compacto de los núcleos de población existentes; a tal efecto: a) El crecimiento urbano se orientará a completar las tramas urbanas existentes, con prioridad a los procesos de extensión discontinua o exterior a los núcleos.”.

No se ha dicho nada y nada se ha justificado por “tantos alegantes”, 100 folios, “qué trabajos nos manda el Señor”, sobre si la modificación cumple lo prevenido en la Ley del Suelo o no lo cumple; si lo cumple tienen derecho y caso de no cumplirla, no tienen derecho.

Y tanto decir de “sitio sacro”, “sitio cantado”, no se han preocupado los que no quieren que se edifique, sólo con la boca pequeña, pues las declaraciones dicen que quieren “edificio más bajos” lo de bajitos es libre, pero no se ha estimado una defensa del “paisaje” como medio de urbanismo racional, y así ya desde la Ley 42/2007, podrían haber articulado una motivación para la defensa, pero nada de eso y como diría Mouriño y ¿por qué?, habría que responder curiosidades de la vida.

Y además eso podría haber sido base de petición de BIC, y eso veta, sin indemnización cualquier desarrollo; ya lo hemos señalado en anteriores Tribunas.

Y siguiendo la orientación de la Convención Europea del Paisaje, el planeamiento urbanístico permite el reconocimiento de los recursos paisajísticos en todo el territorio. Su proximidad al ciudadano, así como la consideración de los recursos paisajísticos desde una perspectiva eminentemente formal favorece la participación ciudadana en la valoración de los paisajes y en el establecimiento de objetivos de calidad paisajística. Recíprocamente, el paisaje puede propiciar un incremento de la participación social en el proceso de redacción del plan.

El hecho de que los planes urbanísticos se encuentren legalmente obligados a pasar el trámite de Evaluación de Impacto Ambiental, establece un control administrativo superior que permite valorar el tratamiento recibido por los recursos paisajísticos municipales en las determinaciones del plan, evitando de esta forma la aparición de impactos paisajísticos. Y eso cuando se hacen esos procesos de Evaluación con la rigidez que establece la Ley.

Recíprocamente, la inclusión de la dimensión paisajística en el planeamiento urbanístico puede contribuir significativamente a: Propiciar la conservación, el acceso y disfrute de los recursos paisajísticos. Reforzar la imagen simbólica y visual de los municipios. Configurar un modelo territorial sostenible. Incrementar la calidad de vida ciudadana.

Es más aparente, y menos trabajoso, hablar de plazos o de trabajos 100 folios, (lo que nos manda el Señor, qué trabajos, sin tener en cuenta lo mucho que según ellos trabajan).

Y poco derecho hay sin haber fijado, y seguramente por imposibilidad material y falta de transparencia, -de la que incumbe al Ayuntamiento-, el día del último anuncio de iniciativa privada; y los alegantes poco han dicho; porque, vamos a ver, cuál es la fecha del último anuncio, el del Tablón o … .

Y, en todo caso, si da igual, pues eso de que el Ayuntamiento tiene que adoptar acuerdo el 7 de marzo o antes, debate superado por el acuerdo de 3.3.23, se olvida de todo el procedimiento, porque qué ocurre si el Ayuntamiento adopta acuerdo el 7 de julio del año …, pues mientras los promotores no hayan remitido el expediente, aun, presuntamente, incompleto, el acuerdo sobre aprobación provisional, que no cierra el procedimiento, puede exigir subsanaciones, que son obligadas para los promotores, si son motivadas, y si el acuerdo sobre aprobación provisional denegará la misma, ese acuerdo tiene que ser notificado, con pies de recurso y el particular tendría derecho a recurso contencioso, y eso sin perjuicio con el derecho de mandar todo a la Comunidad Autónoma para aprobar definitivamente.

Lo que en ese caso, fuera a realizar la Comunidad, es variable e imprevisible; normalmente, quizá, lo devolvería al Ayuntamiento para que éste se pronuncie: si no lo hace, volvería a la Comunidad: más incertidumbre.

Es por ello, que dejémonos de monsergas y estulticias, hay que preguntarse si esos adalides de “las asociaciones de medio ambiente” van a seguir impugnando la edificabilidad si se ejecutasen las viviendas y van a intentar que les den la razón, o se van a cansar y … .

Esto es lo mismo que, lo que hoy, ya, ocurre con la famosa quinta planta de los Pajaritos II.

Famosa quinta planta de los Pajaritos II, que está en trámite de alegación y resolución del expediente, pero qué es lo que pasa con los que hayan hecho o formalizado contratos de señal sobre la quinta planta, cuando los promotores supieron desde el primer momento que no podían ni encofrarla , pero lo hicieron y, ahora, parece que son para placas, je, pero que no están previstas o no se nos ha dicho.

Y si no, dígasenos, pero eso sí, si se quiere, si el Ayuntamiento en algún momento les dio escrito de poder hacerse la ejecución en cinco plantas, que sería contradictorio con el acuerdo de Junta de Gobierno de 27-5-22; dígasenos si han avalado las cantidades que les hayan podido entregar los que pueden haber pretendido ser compradores, o lo pretendan, y eso es una competencia de vigilancia en materia de consumo del Ayuntamiento, y, después, y en su caso, de la Comunidad Autónoma.

Y esa exigencia subsiste, aunque el día de mañana se regularizase esa zona, porque eso cuánto tiempo tardará, por lo menos no el poco tiempo que dice o se dice desde el Ayuntamiento, si se dijera algo. Y más tiempo durará la cuestión para deshacer el error administrativo que indica o puede indicar la empresa, caso de que llegue a indicar algo.

Fdo.: Saturio Hernández de Marco