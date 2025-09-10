Soria, sede de la Semana de la Innovación con WhatsApp

Miércoles, 10 Septiembre 2025 11:13

Del 14 al 18 de septiembre, Soria se convertirá en el epicentro de la innovación digital con la celebración de la Semana de Innovación con WhatsApp.

La cita reunirá en un total de cuatro charlas, un taller y un hackathon, a profesionales del turismo, la tecnología, el marketing, el emprendimiento y los negocios en general, en torno a un objetivo común: explorar nuevas formas de impulsar el desarrollo mediante soluciones conversacionales seguras, basadas en WhatsApp de tercera generación.



El evento se inicia el domingo 14 en Valdelavilla, a las 13:00 horas, con salida en autobús gratuito desde Soria (opcional) y regreso a las 19:30 horas.



El Campus Duques de Soria se suma a la iniciativa y se desarrollará el lunes 15 y martes 16 de Septiembre comenzando a las 14:30 con un Catering de bienvenida.

A las 15:00 comienza en el Aula N1 del edificio de I+D+i

Premio económico : 1.500 euros al equipo ganador.

Inscripciones:

https://eventos.ciudadanoconversacional.com/Hackathon-Soluciones-WhatsApp-turismo-Valdelavilla-Soria

PROGRAMA

Domingo 14 de Septiembre

Valdelavilla



13:00 - Salida autobús desde Soria (opcional)

14:00 - Cocktail de bienvenida - Networking

15:00 - Recepción y bienvenida

15:30 - Presentación del reto

16:00 - Mesa redonda

17:00 - Desarrollo del reto

17:30 - Charla experto invitado

18:00 - Desarrollo del reto

19:00 - Cocktail y networking

19:30 - Salida autobús a Soria (opcional)



Lunes 15 de Septiembre

📍Campus Universidad de Valladolid

14:30 - Catering de bienvenida

15:00 - Desarrollo del reto

16:00 - Charla de experto invitado

16:30 - Desarrollo del reto

17:30 - Coffee break

17:45 - Charla de experto invitado

18:15 - Desarrollo del reto

19:30 - Mentoría en equipos

20:00 - Cocktail y networking

21:00 - Cierre de la jornada



Martes 16 de Septiembre

Campus Universidad de Valladolid



14:30 - Catering de bienvenida

15:00 - Desarrollo del reto

16:00 - Charla de experto invitado

16:30 - Desarrollo del reto

17:30 - Coffee break

17:45 - Preparación presentaciones con los mentores

18:45 - Presentación de soluciones al jurado

19:45 - Veredicto final y entrega de premios

20:00 - Cocktail y networking

21:00 - Cierre de la jornada



