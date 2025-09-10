Miércoles, 10 Septiembre 2025
Soria

Soria | Soria

Soria, sede de la Semana de la Innovación con WhatsApp

Del 14 al 18 de septiembre, Soria se convertirá en el epicentro de la innovación digital con la celebración de la Semana de Innovación con WhatsApp.

La cita reunirá en un total de cuatro charlas, un taller y un hackathon, a profesionales del turismo, la tecnología, el marketing, el emprendimiento y los negocios en general, en torno a un objetivo común: explorar nuevas formas de impulsar el desarrollo mediante soluciones conversacionales seguras, basadas en WhatsApp de tercera generación.

El evento se inicia el domingo 14 en Valdelavilla, a las 13:00  horas, con salida en autobús gratuito desde Soria (opcional) y regreso a las 19:30 horas.

El Campus Duques de Soria se suma a la iniciativa y se desarrollará el lunes 15 y martes 16 de Septiembre comenzando a las 14:30 con un Catering de bienvenida.

A las 15:00 comienza en el Aula N1 del edificio de I+D+i

Premio económico : 1.500 euros al equipo ganador.

Inscripciones:
https://eventos.ciudadanoconversacional.com/Hackathon-Soluciones-WhatsApp-turismo-Valdelavilla-Soria

PROGRAMA

Domingo 14 de Septiembre

Valdelavilla


13:00 - Salida autobús desde Soria (opcional)
14:00 - Cocktail de bienvenida - Networking
15:00 - Recepción y bienvenida
15:30 - Presentación del reto
16:00 - Mesa redonda
17:00 - Desarrollo del reto
17:30 - Charla experto invitado
18:00 - Desarrollo del reto
19:00 - Cocktail y networking
19:30 - Salida autobús a Soria (opcional)

Lunes 15 de Septiembre
📍Campus Universidad de Valladolid
14:30 - Catering de bienvenida
15:00 - Desarrollo del reto
16:00 - Charla de experto invitado
16:30 - Desarrollo del reto
17:30 - Coffee break
17:45 - Charla de experto invitado
18:15 - Desarrollo del reto
19:30 - Mentoría en equipos
20:00 - Cocktail y networking
21:00 - Cierre de la jornada

Martes 16 de Septiembre

Campus Universidad de Valladolid


14:30 - Catering de bienvenida
15:00 - Desarrollo del reto
16:00 - Charla de experto invitado
16:30 - Desarrollo del reto
17:30 - Coffee break
17:45 - Preparación presentaciones con los mentores
18:45 - Presentación de soluciones al jurado
19:45 - Veredicto final y entrega de premios
20:00 - Cocktail y networking
21:00 - Cierre de la jornada

