La Asociación Pico Frentes de Fuentetoba dona 2.600 euros a ASPACE Soria

Miércoles, 10 Septiembre 2025 11:04

La Asociación Pico Frentes, de Fuentetoba, ha donado 2.600 euros a ASPACE Soria, para destinarlo al proyecto "Ladrillo Solidario".

La citada asociación ha entregado a ASPACE Soria un donativo de 2.600 euros como resultado de la disolución de la entidad.

Desde ASPACE Soria han querido manifestar su agradecimiento a la junta directiva y a todos los socios de la asociación por este gesto solidario que supone un importante respaldo a su labor social.

“Este apoyo nos permite seguir desarrollando el proyecto Ladrillo Solidario y avanzar en la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias”, han destacado desde la organización.

El gesto solidario de la Asociación Pico Frentes de Fuentetoba constituye un ejemplo de compromiso social y contribuye a reforzar los recursos destinados a quienes más lo necesitan en la provincia.

Sobre ASPACE Soria

ASPACE Soria es una entidad sin ánimo de lucro dedicada a la atención integral de personas con parálisis cerebral y discapacidades afines, así como al apoyo a sus familias.

Sus programas y servicios están orientados a la inclusión social, la autonomía personal y la mejora de la calidad de vida de las personas a las que atiende.