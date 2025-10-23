Soria, en alerta amarilla por vientos, por la borrasca "Benjamín"

Jueves, 23 Octubre 2025 08:36

Soria estará este jueves en alerta amarilla por vientos, debido a la borrasca Benjamín.

De acuerdo a la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Soria vivirá hoy una jornada caracterizada por algún cambio, dando comienzo al día con cielos muy nubosos con lluvia hasta mediodía, que tornarán en un escenario de intervalos nubosos con lluvia durante el resto de la jornada.

Las máximas sufrirán descensos que harán que se registren temperaturas de unos 18 grados en torno a las 0 , y se producirá un descenso notable de las mínimas que hará bajar el mercurio hasta los 6 grados.

Por otro lado, mañana viernes AEMET prevé un panorama muy nuboso con lluvia.

No habrá muchos cambios con respecto a hoy en cuanto a las temperaturas en Soria, con 16 grados de máxima y 4 de mínima .

También se sucederán vientos flojos de dirección oeste.

De cara al fin de semana, la AEMET predice cielos muy nubosos con lluvia durante el sábado, para terminar con un domingo con intervalos nubosos.

Este final de semana comenzará con unas temperaturas máximas de 16 grados y unas mínimas de 5.

La semana se despedirá con un descenso general de las temperaturas, que dejará una máxima de 11 grados y una mínima de 1.

El viento estará calmado el sábado en Soria, mientras que soplará en forma de ligeras brisas del norte para cerrar la semana.

La borrasca "Benjamín comenzó este miércoles su avance por el noroeste peninsular desencadenando un importante temporal que mantendrá en alerta a varias comunidades autónomas durante los próximos días.

La trayectoria de 'Benjamín' marca un recorrido claro de oeste a este que afectará a España hasta el viernes.