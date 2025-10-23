Feliz Torrezno Nuevo busca talento musical local

Feliz Torrezno Nuevo regresa y lo hace con novedades. Desde hoy y hasta el próximo 25 de noviembre podrán inscribirse todos aquellos cantantes a los que les gustaría subirse al escenario del evento navideño.

Torrezno de Soria junto a TASO Producciones lanzan el concurso “El talento con Torrezno” para dar a visibilidad a artistas locales y darles la oportunidad de mostrar su voz sobre las tablas del evento itinerante de la provincia.

El objetivo es descubrir y dar a conocer a artistas locales, dando la oportunidad al ganador del concurso de actuar en el escenario del evento “Feliz Torrezno Nuevo” el próximo 27 de diciembre.

La dinámica de participación en el concurso es muy sencilla: se tendrá que rellenar el formulario online a través del Instagram @feliztorreznonuevo donde subirán un vídeo, no superior a minuto y medio, cantando una canción. Los seleccionados serán citados a la gala presencial el próximo sábado 29 de noviembre en Botánico Café Teatro.

“Es una forma de dar la opción a nuevos artistas de subirse a nuestro escenario con una gran visibilidad como la que puede dar el evento, después de su buena acogida en ediciones anteriores”, ha explicado el organizador Iván Manrique.

Feliz Torrezno Nuevo es un evento novedoso donde se toman las precampanadas con doce trozos de Torrezno de Soria de la suerte a las 12 horas del mediodía, apadrinados por un artista con repercusión nacional.

En la anterior edición la madrina del evento fue la cantante Natalia de Operación Triunfo.

Además, se acompaña la jornada por diferentes actuaciones musicales y DJ para disfrutar de la celebración como se merece. Una forma original de despedir el año y con el mejor sabor de boca.