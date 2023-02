Simona: "Dos palizas me ha dado"

Jueves, 02 Febrero 2023 09:06

La mujer abofeteada por su marido en un directo de TikTok, Simona, ha asegurado en esta red social que su marido sólo le ha dado dos palizas.

https://www.tiktok.com/@chica_amador97/video/7195089695083187461?lang=es

Simona, de 23 años y nacionalidad búlgara, ha mantenido una conversación con otra persona en esta red social, tras el juicio rápido celebrado en los Juzgados de Soria, donde no hubo acuerdo y se fijó para el 21 de febrero el juicio.

"No he recibido maltrato físico o psicológico de él, nunca en la vida, lo he jurado por mí, porque no me gusta jurarlo", ha declarado en su conversación.

Simone ha reconocido en esta conversación que su marido le ha dado dos palizas.

En el juicio rápido celebrado ayer en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 con competencias en materia de Violencia sobre la Mujer no se ha conformado con la acusación de la Fiscalía y no ha sido posible dictar sentencia, según ha informado el Gabinete de Comunicación del TSCJyL.

La Fiscalía ha pedido un año de prisión por un delito de maltrato de los artículos 153.1 y 153.3 y la privación del permiso para portar armas durante tres años y la prohibición de acercarse y comunicarse a la víctima durante el mismo periodo de tiempo.

En la vista, el acusado se ha acogido a su derecho a no declarar y también lo ha hecho la víctima, que además ha renunciado a cualquier medida de protección, a contar con asistencia letrada y a ser reconocida por el médico forense.