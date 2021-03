Rey: "Las infraestructuras van el doble de rápido que con PP"

Miércoles, 24 Marzo 2021 14:03

El secretario general del PSOE en Soria, Luis Rey, ha reconocido que las infraestructuras de Soria siempre van más despacio de lo que les gustaría. Las mismas, tres décadas después, siguen sin planificación y dinero para su terminación.

Rey ha señalado en rueda de prensa, a preguntas de los periodistas sobre los plazos previstos para finalizar las infraestructuras pendientes en la provincia -terminación de la autovía de Navarra y del Duero y modernización del ferrocarril- que están luchando por revertir lo que hizo el PP cuando gobernó durante siete años en el Gobierno central.

"Este año van a salir varias licitaciones que se paralizaron durante estos años. Durante esta legislatura va a salir la infraestructura cultural del Banco de España, la cárcel se va a abrir, más tarde de lo que a nosotros nos gustaría, pero no vamos a consentir que se caduquen expedientes de contratación. Y no nos conformamos con lo que había. Ahora hemos puesto sobre la mesa el debate de la Soria-Castejón. Lamentablemente estos debates no se producen cuando el PP gobierna. Es verdad que será complicado pero no nos asusta los retos. Es al trabajo al que nos dedicamos. Las infraestructuras de Soria siempre van más despacio que lo que nos gustaría, pero el doble de rápido que cuando gobierna el PP con toda seguridad, porque las paraliza y el PSOE las impulsa, aunque no al ritmo que nos gustaría", ha argumentado.

Rey ha asegurado que es difícil que se le trate peor a Soria que durante los 33 años y casi 2 años de esta legislatura de la Junta.

Para el secretario general del PSOE de Soria, el PP debería ser más cauto en las descalificaciones hacia los socialistas por la comparación en materia de inversiones que llegan a la provincia de Soria.

Mientras el Gobierno central ha contemplado en los actuales PGE 72 millones para los 500 kilómetros de su titularidad en la provincia de Soria, la Junta de Castilla y León ha invertido en los últimos 12 años, en sus carreteras autonómicas de Soria, 76, ha ejemplificado.

Rey ha señalado que cuando han retomado el Gobierno le ha tocado retomar expedientes paralizados por el PP, "que jamás se ha pegado con nadie por esta tierra".