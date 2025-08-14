Programa oficial de las fiestas de Berlanga de Duero
El Ayuntamiento de Berlanga de Duero ha publicado el programa oficial para las fiestas en honor a la Virgen del Mercado, que se celebrarán del 22 al 26 de agosto. Ya puede consultarlo.
La Junta colaborará con Rello para mejorar sus servicios públicos
Las fiestas patronales se iniciarán en la tarde del viernes 22 de agosto, con el repique de campanas que anunciarán el inicio de los días festivos, reunión de peñas, trofeo Valeránica de fútbol y el pregón de fiestas, a cargo de la peña El Hule y proclamación de las damas de fiestas