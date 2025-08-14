Jueves, 14 Agosto 2025
Programa oficial de las fiestas de Berlanga de Duero

El Ayuntamiento de Berlanga de Duero ha publicado el programa oficial para las fiestas en honor a la Virgen del Mercado, que se celebrarán del 22 al 26 de agosto. Ya puede consultarlo.

Las fiestas patronales se iniciarán en la tarde del viernes 22 de agosto, con el repique de campanas que anunciarán el inicio de los días festivos, reunión de peñas, trofeo Valeránica de fútbol y el pregón de fiestas, a cargo de la peña El Hule y proclamación de las damas de fiestas

 

