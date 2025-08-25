Modificación de fábricas en la reconstrucción del Palacio de los Marqueses de Berlanga

Lunes, 25 Agosto 2025 08:42

La Comisión de Patrimonio Cultural de la Junta en Soria ha autorizado, con prescripciones, la modificación de fábricas del proyecto de ejecución fase I de reconstrucción del Palacio de los Marqueses de Berlanga, dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino ‘RENACERE’, promovido por el Ayuntamiento de Berlanga de Duero.

El inmueble objeto de intervención fue declarado BIC, con la categoría de monumento, el 4 de diciembre de 1980, y se encuentra ubicado en el Conjunto Histórico de Berlanga de Duero, que no cuenta con Plan Especial de Protección.

La modificación en los acabados consiste en la sustitución del revestimiento de piedra por un mortero de cal, tanto en su lado interior como exterior, y se propone una solución de muro capuchino con enlazado de bandas de bloques de termoarcilla.

La Comisión ha acordado reiterar el acuerdo adoptado el pasado mes de enero, en el que se autorizó el proyecto de derribo del pabellón cine-taller del Palacio de los Marqueses de Berlanga, recordando que cualquier retirada o desmontaje de elementos o restos del palacio se deberá comunicar, de forma previa, al Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte para valorar su oportunidad.

También se deberá comunicar al Servicio Territorial, que acordará la tonalidad más oportuna, el resultado de las pruebas que se realicen en relación con los diferentes colores de acabado de los revocos exteriores.

Por último, se recuerda que, con el objeto de dar unidad al conjunto, las ventanas de la última planta han de tener el mismo tamaño en las dos fases planificadas, tal y como acordó la Comisión en su reunión del mes de enero de 2025.