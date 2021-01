Radiología pierde tres facultivos en hospital

Martes, 19 Enero 2021 16:12

La plantilla del servicio de Radiologia del Hospital Santa Bárbara se ha reducido en tres facultativos.

De los ocho puestos laborales en plantilla, tres plazas han quedado vacantes debido al traslado a otros centros hospitalarios de la región.

El gerente de Asistencia Sanitaria de Soria, Enrique Delgado, ha declarado que de forma automática se sacarán al nuevo concurso y la oferta de empleo público y "mientras tanto intentaremos buscar para una cobertura provisional, pero son especialidades muy deficitarias y habitualmente solamente se cubren por procedimientos ordinarios".

Delgado ha reconocido que cubrir las plazas por el procedimieneto ordinario llevará su tiempo porque, aunque se realicen todos los años, se tienen que resolver.

La plantilla del hospital Santa Bárbara llevaba mucho tiempo con ocho puestos de radiología, "con las que funcionábamos bien", pero ahora con cinco los problemas se acrecientan, ha manifestado Delgado.

No obstante ha apelado a la posibilidad de utilizar alguna herramienta que antes no existía, como los anillos radiológicos, que permite que otros radiólogos del Sacyl puedan prestar apoyo, realizando informes y valorando TAC, por ejemplo.

"Es cíclico. Nos hemos pasado temporadas buenas en radiología y ahora se avecina otra temporada mala. inicialmente las plazas saldrán; suponemos que se cubrirán y habrá que esperar también a que terminen los MIR, porque siempre hay movimiento, pero lo que no hay son bolsas de profesionales para cubrir eventualidades; eso no existe en radiología, porque no hay", ha explicado.

Delgado ha resaltado que estos problemas cíclicos que tiene el hospital Santa Bárbara en el servicio de radiología ha motivado que se reclame la posibilidad de ser "unidad docente" y que llegue un día a ser concedida parea que se puedan formar radiólogos en el centro hospitalario soriano.