Podemos Soria siente “vergüenza y bochorno” por el comportamiento del alcalde de Soria en Tardelcuende

Miércoles, 07 Agosto 2024 08:58

Podemos Soria ha expresado hoy su malestar e indignación por el comportamiento del alcalde de Soria, Carlos Martínez, en un vídeo grabado el pasado lunes 5 de agosto en Tardelcuende, en el que es paseado en una especie de trono de atrezo sobre el techo de un vehículo.

“Creemos que esto debería hacer reflexionar a las sorianas y sorianos acerca de si este es el tipo de persona que queremos que nos represente”, ha apuntado Alberto Sanz, portavoz del partido, “y es que esto no es sino un síntoma, casi podría decir que anecdótico, de que este señor se siente con total impunidad tras 17 años en la poltrona. Sus payasadas en público no son nada nuevo ni mucho menos, pero si ya quebranta reglamentos y leyes de seguridad a plena luz del día y le da igual, porque se siente intocable, da para preguntarse qué no hará cuando no lo vemos”.

Respecto a los aplausos y vítores de algunas personas presentes, Sanz ha hecho una distinción: “Martínez Mínguez siempre ha tenido su corte de palmeros que le ríen las gracias, pero un alcalde no representa solo a sus amigos, ni siquiera a su electorado, sino que es la cara pública de toda la ciudadanía de su municipio, y me atrevo a decir que una inmensa mayoría sentimos vergüenza y bochorno de que este señor arrastre la imagen de Soria por los suelos de esta manera tan irresponsable. ¿O es que cree que esto no va a correr como la pólvora fuera de nuestra provincia? ¿Ha visto él alguna vez a otro alcalde comportarse en público de esta forma tan pueril y lamentable? Si le apetece desparramar y entregarse a la megalomanía que lo haga en su intimidad, pero en público está obligado a guardar las formas y las leyes”.

El portavoz morado ha invitado nuevamente a la población de Soria a que “piense detenidamente acerca de a quién queremos tener al frente del consistorio: a alguien que se desenvuelve muy bien en la juerga y el pitorreo o a un gestor que trabaje siempre pensando en el beneficio de la mayoría social. Porque Martínez borda lo primero, pero suspende garrafalmente en lo segundo”.