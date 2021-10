Podemos explica sus soluciones para subida de luz

Domingo, 24 Octubre 2021 09:10

Un goteo constante de personas ha buscado, en la mesa informativa instalada por Podemos en la plaza Mariano Granados de Soria, conocer los elementos que están haciendo subir el recibo de la luz cada semana.

Ha sido “una posibilidad para explicar de primera mano, en la calle, lo que hacemos desde Podemos y lo que está sucediendo en otros países de Europa, ha señalado José Luis Sanjuán como responsable de esta formación, pero también ha sentido el malestar de muchas vecinas de Soria porque "el dinero no llega para tanta subida, para una subida tan brutal que va a suponer en el corto plazo un incremento en el precio de los bienes de primera necesidad”.

“Hemos querido explicar lo que se está haciendo y lo que nos gustaría que se hiciera para que el recibo de la luz no sea un abuso de oligopolios sin escrúpulos, y tenemos claro que se puede hacer, comenzando por tener una empresa pública y regulando los precios desde el origen”, ha apuntado Sanjuán.

“Lo que nos toca, desde que se formalizó el gobierno de coalición, es insistir en que se cumpla con lo prometido, es tratar de que todas estas cosas, como es el precio del recibo de la luz u otras similares de las que en campaña el PSOE ofrece una cosa y luego no se llevan a efecto, insistir, repito, para que se cumpla con lo prometido. Desde PODEMOS no nos vamos a conformar, en este caso del recibo de la luz se ha tocado la parte de los impuestos, que no es poco, pero hay que aspirar a más, a romper con el oligopolio eléctrico, a crear una empresa pública como tienen otros países de nuestro entorno europeo”, ha resaltado.

Solidaridad con Alberto Rodríguez

Aunque la actividad de la mesa informativa se ha centrado en el problema de la energía, las últimas noticias sobre las discrepancias en el seno ejecutivo por temas como la reforma laboral o la pérdida del acta de diputado de Alberto Rodríguez no han sido ajenas a algunas conversaciones y desde Podemos Soria no se entiende la actitud del PSOE en estos dos asuntos concretos, “si llamamos crisis a no estar totalmente de acuerdo en algunos temas, pues estamos en crisis desde el inicio del Gobierno, no porque no pensemos igual, sino porque no actuamos igual. Sí parece que al PSOE le cuesta derogar la reforma laboral, pero nosotras no nos vamos a conformar con poner unos parches a la reforma, el compromiso es firme con la derogación y así lo defenderá Yolanda Díaz en el Gobierno y Podemos donde haga falta; y respecto a Alberto Rodríguez, en primer lugar, nuestra solidaridad absoluta con él, y, en segundo lugar, la acusación de nuestra Secretaria General, Ione Belarra, a la presidenta del Congreso de los Diputados por prevaricación lo dice todo”.