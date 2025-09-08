Lunes, 08 Septiembre 2025
Plis Plas Quartet ofrece concierto de jazz en el Casino de Soria

El próximo sábado 13 de septiembre, a las 18:30 horas, el Salón Gerardo Diego del Casino acogerá una tarde muy especial con la actuación de Plis Plas Quartet.

Se trata de una formación de jazz compuesta por dos guitarras, contrabajo y batería que ofrecerá un concierto lleno de improvisación, interacción musical y buen ambiente.

El grupo está integrado por los músicos Samuel Martínez, Kiko García, José García y Daniel Martínez, quienes se conocieron en Pamplona a pesar de proceder de lugares tan diversos como Soria, Madrid y Extremadura.

Esa diversidad geográfica se refleja en la riqueza y personalidad del cuarteto, que combina estilos y sensibilidades para crear una propuesta sonora única.

Durante el concierto, Plis Plas Quartet invitará al público a un viaje sonoro por grandes clásicos del hard bop, latin jazz, swing y groove.

Su estilo, cercano y desenfadado, y su sonido cálido y envolvente prometen convertir la tarde en una experiencia musical inolvidable.

La entrada será mediante taquilla inversa.

