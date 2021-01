Nuevos cribados en la capital y su alfoz

Lunes, 11 Enero 2021 16:36

La Junta realizará en Soria nuevos cribados en la capital y su alfoz, así como a los usuarios de las residencias juveniles.

La Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria ha puesto en marcha todo el dispositivo necesario para realizar nuevos cribados con test de antígenos de última generación para diagnóstico del SARS-CoV-2, al objeto de profundizar en el conocimiento de la actual situación sanitaria y cortar posibles contagios entre la población.

Hay que tener en cuenta que estos cribados son voluntarios, por lo que desde la Gerencia se solicita la colaboración de los ciudadanos, pues esta actitud permitirá sondear en mejor medida la situación real de la pandemia entre la población.

La Junta ha recordado dos cuestiones: que aquellos que accedan a las pruebas y cuyo resultado sea negativo no deberán guardar una posterior cuarentena y que, no obstante, este resultado no debe implicar ciertas relajaciones, pues se deben seguir cumpliendo con todas las medidas de carácter general actualmente en vigor y que hacen mención a aspectos preventivos individuales y colectivos.

El primero de los cribados comenzará en la tarde de hoy, en el espacio COVID Atención Primaria habilitado en el Hospital Virgen del Mirón, y va dirigido a los 151 usuarios de las dos residencias juveniles de la Junta de Castilla y León en la provincia, Gaya Nuño (58) y Antonio Machado (50), y la Duques de Soria (43), del Campus Universitario de la Universidad de Valladolid en Soria.

Se realizarán las pruebas coincidiendo con la incorporación de los estudiantes a estos centros tras el periodo vacacional de las Navidades. Ya están programadas las citadas para todos ellos, como así se les ha comunicado, y quienes voluntariamente quieran hacérsela acudirán esta tarde o en la jornada de mañana, según vayan llegado a Soria.

Cribados aleatorios en la capital y su alfoz

Además, la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria continúa manteniendo los muestreos mediante cribados aleatorios en la capital, en esta ocasión entre los vecinos del código postal 42003, a los que sumará en este caso a los de las poblaciones del alfoz, los municipios de Golmayo y Garray.

Se realizarán, a unas 360 personas en total, los días 12, 13 y 14, en horario de tarde, en el espacio habilitado al efecto en el Hospital Virgen del Mirón, teniendo en cuenta que el Centro de Salud Soria Rural (del que dependen Golmayo y Garray) tiene en el edificio de este Hospital su sede.

Los equipos encargados del seguimiento epidemiológico (equipo de rastreadores) de Soria Urbana y Soria Rural, ubicados en el nuevo espacio COVID-AP, ya han comenzado a citar, de forma aleatoria, a ciudadanos domiciliados en las calles del código postal citado, en el caso de la capital, y de los otros dos municipios. Aquellos que sean citados no deberán haber tenido una prueba positiva para diagnóstico a la COVID-19 en los últimos tres meses.

Los profesionales consideran importante mantener este tipo de cribados que ayudan a localizar a personas asintomáticas, cortando así posibles vías de contagios.