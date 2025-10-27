Luback presenta en Soria el primer adelanto de su nuevo trabajo discográfico

Lunes, 27 Octubre 2025 09:04

La banda madrileña Luback presentará el próximo sábado en Soria “Mojo On”, el primer adelanto de su nuevo trabajo.

Con el lanzamiento de "Mojo On", la banda madrileña ha dado el pistoletazo de salida a una extensa gira que les llevará a recorrer todo el territorio nacional durante los próximos meses.

En su nuevo trabajo descubrirás a una banda cargada de energía y más optimista que nunca.

Grabada en Neo Music Box y producida por los propios Luback y Jose Caballero, la nueva canción del quinteto navega entre el rock y el hard rock, con un punto de soul añadido que en esta ocasión aportan los coros, cortesía de The Clics.

El concierto en Soria será el próximo sábado, 1 de noviembre, en “El Cielo Gira”, a las 21:30 horas.

Desde 2011, la Banda madrileña Luback ha desarrollado su personalidad hasta lograr una identidad inconfundible.

La expresividad directa y emocionante del folk, la enérgica cadencia del blues, y la garra del rock se combinan con fluidez bajo la fuerza interpretativa de cinco grandes músicos.

En palabras de Cristian Corral, líder de la banda, "'Mojo On' es un tema destinado a animar a cualquiera que lo esté pasando mal de una forma inmerecida, hasta el punto de olvidar cuánto vale. Aunque la vida en ocasiones trate de ponerlo difícil y todo parezca oscuro, nada borra nuestro valor como seres humanos únicos, especiales y capaces de todo. 'Mojo On' es una llamada a activar nuestro "mojo", todo nuestro potencial, y mirar el mundo desde el optimismo."