La ministra de Igualdad, en el Campus de Soria

Jueves, 01 Julio 2021 19:10

La ministra de Igualdad, Irene Montero, abrirá el próximo 7 de julio la primera edición del Congreso Internacional de Género y Educación, que se celebrará en el Campus de Soria.

Este evento académico, organizado por las profesoras del Campus de la UVa en Soria, Laura Álvaro y Carolina Hamodi. surge bajo un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Soria y la Universidad de Valladolid, y cuenta además con el apoyo del Instituto de las Mujeres y para la Igualdad de Oportunidades (IMIO) del Ministerio de Igualdad.

Montero abrirá este congreso en la jornada del 7 de julio, a falta de confirmación oficial, exponiendo las líneas de su ministero, para avanzar en la coeducación.

El objetivo principal del congreso es crear un espacio de encuentro internacional para compartir experiencias e investigaciones dentro de diferentes ámbitos (educación formal, no formal, familias, medios de comunicación, etc.) que fomenten la educación en igualdad.



Además de crear un foro donde intercambiar ideas, experiencias e investigaciones sobre la educación para la igualdad; conjugar investigaciones académicas con experiencias educativas en los centros escolares, en la educación no formal y en las familias; crear una red de profesionales y familias interesadas en la educación para la igualdad, fomentando la transferencia de conocimientos bidireccional; y realizar propuestas de cambio para ser implementadas por los diferentes agentes participantes en sus áreas de actuación para avanzar hacia una educación más igualitaria



El Congreso contará con la presencia de algunas de las figuras más representativas del feminismo y de la educación, tanto de dentro de España como a nivel internacional.

Entre otras, Marina Subirats, especializada en los campos de sociología de la educación y sociología de la mujer; y Amparo Tomé, investigadora sobre temas de Género y Educación.

Del ámbito internacional participaránel psicopedagogo italiano Francesco Tonucci y Graciela Morgade, subsecretaria de Participación y Democratización Educativa del Ministerio de Educación del Gobierno de Argentina.



Entre las personas que impartirán talleres prácticos, se encuentran las periodistas Ana Requena, Lucía Mbomío o Andrea Momoitio; la escritora Iría Marañón; o las expertas en educación Gey Lagar y Carmen Ruíz Repullo, entre otras.



Finalmente, también habrá espacio para la realización de actividades culturales, como es el caso de feria de artesanas rurales, pertenecientes al proyecto La Artesa de la Fundación CEPAIM (proyecto cuyo objetivo principal es mejorar la empleabilidad de las mujeres del medio rural, a la vez que se favorecen sus competencias personales y sociales para el empleo y el autoempleo).

En la feria, que se ubicará en el Campus universitario, se podrán encontrar productos elaborados por estas artesanas del programa de CEPAIM, como por ejemplo cosméticos naturales, cuadros, artesanías, etc.

CONFERENCIAS PLENARIAS

10:00 - 10:30: INAUGURACIÓN DEL CONGRESO

10:30- 11.30 IRENE MONTERO: Líneas del Ministerio de Igualdad para avanzar en la coeducación.

11:30 - 12:00: BREAK

12:00 - 13:00 GRACIELA MORGADE: La importancia de la educación sexual integral para alcanzar la igualdad. El caso de Argentina.

13:00 - 14:00 KARINA BATTHYÁNY: Análisis del uso del tiempo en las familias desde una perspectiva de género: Educando en la corresponsabilidad.

TALLERES

16:00 - 17:00: Maternidades feministas (ANA REQUENA).

17:00 - 18:00: Pasa la Vida- inclusión de la PG en contextos de prevención de riesgos en los usos de drogas (PATRICIA MARTÍNEZ REDONDO- FAD).

18:00 - 19:00: Destapando el currículum oculto de forma práctica en la escuela. (LAURA ÁLVARO).

19:00 - 20:00: ¿Sexualidad, género e Instagram? Entendiendo las dinámicas relacionales y digitales de las personas jóvenes (SORAYA CALVO).



COMUNICACIONES (EJES TEMÁTICOS)

Experiencias e investigaciones sobre educación para la igualdad en las familias.

Experiencias e investigaciones sobre educación para la igualdad desde los medios de comunicación.



ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

16:00 - 20:00 Feria de artesanas, pertenecientes al proyecto “La Artesa” de la Fundación CEPAIM.