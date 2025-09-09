La Junta subraya incremento de alumnos en inicio de curso escolar 2025-26

Martes, 09 Septiembre 2025 12:01

La delegada territoria de la Junta en Soria, Yolanda de Gregorio, ha subrayado este martes el aumento de los alumnos en los centros educativos de la provincia en el inicio del curso 2025-26. Casi 14.000 alumnos se han matriculado en el Régimen General, según datos provisionales.

De Gregorio ha presentado esta mañana, en el CEIP Infantes de Lara de la capital, las principales novedades del curso escolar 2025-2026 en Soria, destacando la apuesta de la Junta de Castilla y León por la mejora de las instalaciones en los centros educativos.

Esta apuesta se pone de manifiesto con la apertura este curso de las nuevas instalaciones de ampliación del CIFP Pico Frentes, dotando al centro soriano con una de las mejores instalaciones y equipamiento en el ámbito de la Formación Profesional del país.

Acompañada del director provincial de Educación, José Alfredo de Pablo, y del director del CEIP Infantes de Lara, Santiago Iglesias, la delegada territorial, ha dado a conocer las principales novedades de oferta educativa y datos provisionales de matrícula y profesorado para el presente curso escolar que, siguiendo el calendario oficial aprobado por la Consejería de Educación, se inició ayer 8 de septiembre con los estudios de Educación Infantil y Primaria, a excepción de Ágreda, Ólvega y San Esteban de Gormaz (4 de septiembre); la capital, Duruelo de la Sierra, Golmayo, San Leonardo y Quintana Redonda (5 de septiembre) y Almazán, que ha comenzado hoy con 356 alumnos en el CEIP Diego Laínez y 126 en el CC Calasancio.

Tras significar la normalidad y tranquilidad con la que se han iniciado las clases en la provincia, De Gregorio ha puesto de manifiesto que la Educación en el medio rural sigue siendo una prioridad para la Junta, permitiendo mantener aulas hasta con tres alumnos.

Ha recordado que todas las localidades de la provincia con unidades en funcionamiento en el pasado curso mantienen su oferta y que las unidades que en Soria cuentan con 10 o menos alumnos a fecha de hoy son nueve: del CRA Tierras de Berlanga, Bayubas de Abajo (5) y Rioseco de Soria (5); del CRA Campos de Gómara, Borobia (4) y Serón de Nágima (5); del CRA Tierras Altas, las de Villar del Río (10) y Yanguas (9); del CRA Pinar Grande; Cabrejas (8) y del CRA Pinares Sur, Casarejos (5) y Espejón (8).

Ha destacado también la incorporación de nuevas enseñanzas de Formación Profesional, que este curso oferta en Soria seis nuevos ciclos.

Primer ciclo de Educación Infantil, de 0 a 3 años

Tras la incorporación el curso pasado de los niños de 0 a 1 año a las aulas sin coste para las familias, a fecha de hoy, 1.043 alumnos de 0 a 3 años se han matriculado en el primer ciclo de Educación Infantil, para un total de 1.336 plazas creadas en los 40 centros de la provincia, 30 públicos (12 de la Consejería de Educación y 18 municipales) y 10 privados.

Del total de plazas creadas para este ciclo, 191 son de primer curso, 46 de la Comunidad, 102 municipales y 43 de centros privados; 446 de segundo curso, 146 de la Junta, 179 de ayuntamientos y 121 de centros privados; y 699 plazas para el tercer curso, 250 en centros autonómicos, 286 municipales y 163 privadas.

La Junta de Castilla y León ha invertido 96.798 euros en la adaptación de espacios para impartir el primer ciclo de Educación Infantil en el CEIP Santo Cristo de las Maravillas de Duruelo de la sierra (aula 0-3 años) y en la EEI El Trébol (aula 0-1 años).

Datos provisionales de matrícula y profesorado

El número total de alumnos matriculados en Régimen General en el curso 2025-2026, según datos provisionales, es de 13.928, un 0,80 % más que en el curso anterior.

Por etapas: 2.933 alumnos en Educación Infantil, 1.043 en el primer ciclo y 1.890 en segundo ciclo; 4.547 en Educación Primaria; 45 en Educación Especial; 3.360 en ESO; 1.218 en Bachillerato, de ellos 30 son a distancia; y 1.825 en Formación Profesional: 144 en Grado Básico, 950 en Grado Medio, 721 en Grado Superior y 10 en cursos de especialización.

El Bachillerato General, con 22 alumnos inscritos, se consolida tras la incorporación el año pasado como una nueva oferta educativa en el IES Antonio Machado.

Se trata de una nueva modalidad con materias de varias especialidades, pensada para estudiantes que aún no tienen decidido qué estudiar después de la ESO o para aquellos que ven en la Formación Profesional la continuidad de sus estudios y el acceso al mercado laboral.

Puesto que los plazos de matrícula aún se encuentran abiertos (también en Formación Profesional), los datos de alumnado de enseñanzas de régimen especial: Idiomas, Artísticas y Adultos, se facilitarán con posterioridad.

Respecto a los docentes, una prioridad para el sistema educativo de la Comunidad, para el curso 2024-2025 en Soria se contabilizan un total de 1.564: 685 maestros y 879 profesores de Educación Secundaria y otros cuerpos.

Formación Profesional y Educación de Adultos

La delegada territorial ha reconocido el esfuerzo que mantiene la Consejería de Educación por elevar los estudios de Formación Profesional a la máxima calidad, ofreciendo, como ha significado “una oferta variada y adaptada a las necesidades del mercado de trabajo”.

En este curso se implantan en Soria seis nuevos ciclos de Formación Profesional: ‘Aceites de oliva y vinos’, en el IES La Rambla (San Esteban de Gormaz); ‘Automoción y robótica industrial’, ‘Instalaciones frigoríficas y de climatización’ e ‘Instalaciones de producción de calor’, en el CIFP Pico Frentes (Soria); ‘Integración social’, en el IES Antonio Machado (Soria), y ‘Estética y belleza’, en el IES Politécnico (Soria).

Dentro de estas enseñanzas, destaca el crecimiento de los cursos de especialización, los conocidos como ‘másteres de la FP’. En este curso se vuelven a convocar, en el CIFP Pico Frentes, los de ‘Inspección técnica y peritación de siniestros en vehículos’ y el de ‘Mantenimiento de vehículos híbridos y eléctricos’.

En cuanto a la Educación de Adultos, el número estimativo de alumnos para este curso es de 1.795.